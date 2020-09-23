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23.09.2020, 09:00

ФГВФЛ инициирует замену управляющего фондов банка «Аркада»

ФГВФЛ инициирует замену управляющего фондов банка «Аркада» - Фото

Фонд гарантирования обратился в Кабмин и «Киевгорстрой» относительно замены управляющего пенсионных и детского фондов банка «Аркада»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Кабинет министров Украины и ЗАО «ХК «Киевгорстрой» с запросом о назначении нового уполномоченного банка по управлению активами двух пенсионных и одного детского фондов неплатежеспособного банка «Аркада». Такая возможность предусмотрена соглашением между АО АКБ «АРКАДА» и ХК «Киевгорстрой», в случае если банк подлежит ликвидации.

Напомним, что банк «АРКАДА» создал в 2000 году два пенсионных фонда и один детский фонд банковского управления паевого типа и с фиксированным доходом, и осуществлял доверительное управление средствами участников этих фондов с целью их накопления, на основании закона «О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе ХК «Киевгорстрой». Согласно законодательству Фонд гарантирования вкладов не возмещает средства, переданные банку в доверительное управление, поэтому в рамках своих полномочий он принимает все меры для назначения нового уполномоченного банка по управлению активами пенсионных и детского фондов банка «АРКАДА».

Напомним, в соответствии с законодательством гарантии ФГВФЛ распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и ​​текущих счетах. Фонд не возмещает средства, переданные банку в доверительное управление, также не гарантируется возмещение вкладов в банковских металлах и другие средства, определенные статьей 26 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Сообщаем также о том, что с 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам банка «АРКАДА» по ​​договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета). Возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения банков-агентов Фонда в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 000 грн независимо от количества вкладов в одном банке.

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Теги: фгвфл, банк аркада
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