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01.10.2020, 10:13

ФГВФЛ приступает к выплатам вкладчикам банка "Аркада"

ФГВФЛ приступает к выплатам вкладчикам банка "Аркада" - Фото

Фонд гарантирования вкладов переходит к выплатам вкладчикам банка "АРКАДА" по счетам и вкладам независимо от срока действия

29 сентября 2020 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд гарантирования) начинает выплаты средств вкладчикам АО АКБ "АРКАДА" по ​​вкладам, по которым Фондом гарантирования или уполномоченным лицом Фонду гарантирования не ограничено осуществление банком операций: по договорам банковского счета и по договорам банковского вклада независимо от срока действия.

Выплаты будут осуществляться через банки-агенты Фонда гарантирования, присоединенные к Автоматизированной системе выплат: АО "Кредобанк", АО "ПРАВЭКС БАНК", ОАО "АЛЬФА-БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАО "ПУМБ", АО "ТАСКОМБАНК", ОАО " ИДЕЯ БАНК ", АБ" ПИВДЕННЫЙ", АО КБ "ПРИВАТБАНК", ОАО "УНИВЕРСАЛ БАНК" или АО "Ощадбанк".

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и документом, удостоверяющим регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов (идентификационный номер). Подробнее о получении гарантированных выплат – здесь.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом гарантирования банка с рынка, но не более 200 000 гривень независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, с 26 августа 2020 года на основании решения Правления Национального банка Украины от 25 августа 2020 № 541-рш/БТ "Об отнесении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АРКАДА" к категории неплатежеспособных" и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 25 августа 2020 года № 1583 "О введении временной администрации в АО АКБ "АРКАДА" и делегирование полномочий временного администратора банка" в банке введена временная администрация. Также объявлено о начале открытого конкурса по поиску инвесторов с целью выведения банка с рынка с наименьшими затратами. Однако открытый конкурс по продаже этого банка инвестору не состоялся из-за отсутствия участников, в результате чего Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации неплатежеспособного банка АО АКБ "АРКАДА".

 С 11 сентября 2020 Фондом гарантирования осуществляются выплаты средств вкладчикам АО АКБ "АРКАДА" по ​​договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

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Теги: банк аркада, фонд гарантирования вкладов физических лиц
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