Фишки iPhone 13: советы для пользователей

Вышедший осенью 2021 года iPhone 13 впечатляет своими камерами, новыми режимами и функциями. Специалисты магазина "Цифра" делятся полезными функциями и раскрывают интересные фишки iPhone 13.

Зрительный контакт в FaceTime

Эта опция есть во всех смартфонах 13 серии, и когда вы ее включаете, создается впечатление, будто ваш взгляд конкретно на собеседнике, а не в камере. Активировать функцию можно через "Настройки" — Facetime.

Поддержка быстрой зарядки 20 Вт

В комплекте с iPhone 13 нет зарядного блока, его убрали в целях сохранения экологии. Теперь зарядный блок нужно покупать самостоятельно. И если вы купите зарядное мощностью 20 Вт, то ваш iPhone 13 будет заряжаться за 30 минут с 0 до 50%.

Беспроводная зарядка MagSafe

В 13 Айфоне реализована система магнитов для фиксации беспроводной зарядки и разных аксессуаров. С технологией MagSafe смартфон заряжается на скорости 15 Вт, что вдвое быстрее, чем с любой другой беспроводной зарядкой.

Перетаскивание контента

Переместить фотографию с одного приложения в другое очень просто. Зажмите и удерживайте фото/видео и перетаскивайте контент в нужную программу. Опция доступна во всех программах Айфона. Например, вы можете перетащить снимок из "Фото" в мессенджер.

Видеосъемка в формате Dolby Vision

Айфон 12 был первым телефоном, на который можно было вести видеосъемку в Dolby Vision. Обычные модели без приставки Pro ограничены разрешением 4K и скоростью 30 кадров в секунду. Но владельцы любой модели 13 серии могут писать видеоролики в 4k60fps.

Макросъёмка на ультраширокоугольный объектив

Если у вас 13 Айфон с приставкой Pro, то можете в макрорежиме записывать видеоролики. Даже не нужно ничего активировать, просто поднесите Айфон к объекту съемки и запись видео начнется автоматически. Съемка происходит с расстояния 2 см от объекта.

Киноэффект

Этот режим стал фишкой 13 Айфона, его суть заключается в том, что при съемке видео задний фон размывается. То есть эффект боке теперь применяется еще и при съемке видео. Камера не теряет из виду объект, даже если он передвигается в кадре, все благодаря "следящему фокусу", реализованному благодаря возможностям машинного обучения и искусственному интеллекту.

AirPlay для контента в 4K HDR

При наличии Apple TV 2 или smart-телевизора с функцией AirPlay 2 на эти устройства можно транслировать контент в формате 4К HDR со своего Айфона.

Видео Quick Take

Полезная фишка Айфон 13, которая позволяет начать запись видео из режима фото. Зажимайте пальцем кнопку съемки и удерживайте ее, пока не закончите запись видео. Так вы точно не упустите тот самый удачный кадр.

Смотрите два видео одновременно

Хотите смотреть два видео одновременно? Такую возможность поддерживают приложения Apple TV, Hulu и Netflix — режим "Картинка в картинке". Чтобы второе видео открылось на экране, нужно свайпнуть вверх и видеоролик появится в маленьком окошке.

Оценить все фишки и преимущества iPhone 13 полноценно, можно только опробовав их вживую. Купить смартфон по выгодной цене можно на сайте интернет-магазина "Цифра" с доставкой во все города Украины.