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17.08.2022, 12:30

Формат часовой консультации врача в клинике IQMED: когда нужно и какие преимущества

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Формат часовой консультации врача в клинике IQMED: когда нужно и какие преимущества - Фото
pixabay.com

Уникальность клиники в том, что пациент может выбирать из трех типов консультаций специалистов: расширенная, стандартная или короткая (уточняющая)

Квалифицированная помощь врача без длинных очередей и в комфортных условиях – частная клиника IQMED использует новый подход к приему пациентов и находит оптимальные медицинские решения. Уникальность клиники в том, что пациент может выбирать из трех типов консультаций специалистов: расширенная, стандартная или короткая (уточняющая). 

"Мы уделяем большое значение формированию понимания заболевания нашими пациентами, мы разъясняем причины назначения того или иного лекарства, а не просто "выписываем рецепты" пациентам", Юрий Фильц, основатель клиники, руководитель практики психиатрии частной клиники IQMED. 

Когда врач рекомендует расширенную консультацию

В таких случаях:

• если пациент впервые обратился в IQMED за помощью или к выбранному специалисту;

• если с момента последнего визита в клинику прошло более 3-х месяцев (необходимо обновить медицинские данные, а при некоторых заболеваниях – получить новые результаты лабораторных исследований). 

Продолжительность расширенной консультации – около 55 мин. По результатам осмотра врач выдает заключение, медицинские рекомендации и больничный лист (по необходимости).

Почему расширенная консультация лучше нескольких обычных

Преимущества такой консультации:

• максимальная эффективность, поскольку за час врач может более подробно изучить проблему, чем за 2 консультации по 30 мин. За это время врач собирает информацию, которая поможет в лечении – как давно беспокоят симптомы, есть ли странные проявления болезни, наследственные, психологические факторы и прочее;

• детальное обследование пациента (давление, пульс, сердечный ритм, состояние кожи и слизистых, эмоциональное состояние и т.д.);

• назначение уникального лечения с учетом особенностей пациента и истории болезни;

• пациент может не спеша задать любые вопросы врачу, получить направление на лабораторные исследования и рекомендации по предотвращению обострения заболевания. 

Расширенная консультация – это наиболее эффективный метод помощи пациенту. Она позволяет собрать подробные данные не только о болезни, но и о факторах, которые предшествовали ее появлению. В результате пациент получает эффективную уникальную схему лечения, при этом время консультации используется с максимальной пользой. 

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Теги: врач, клиника, IQMED
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