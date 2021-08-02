Forward Bank запускает глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias

Forward Bank, одним из первых банков в Украине, предложил глобальный сервис 2p2-переводов по телефону. До сих пор такая возможность была у клиентов только внутри экосистемы банка.

Отныне, чтобы отправить средства, достаточно знать номер телефона получателя, который привязан к карте любого банка Украины или просто выбрать получателя денежного перевода из списка контактов смартфоне. Технология избавляет от необходимости запоминать и передавать 16-ти значный номер карты. Такие переводы можно осуществлять в национальной валюте.

"Мы постоянно работаем над изучением и внедрением новых технологий и, прежде всего, стремимся создать дополнительную потребительскую ценность для наших клиентов. Учитывая тенденции последних лет, мы делаем акцент на максимально удобный и функциональный мобильный и интернет-банк. Новый сервис Visa Alias ​​соответствует всем потребностям современного потребителя финансовых услуг — это простота и удобство, а главное—это безопасность и экономия времени",— отметил Андрей Киселев, председатель правления Forward Bank. — Команда банка, совместно с техническим партнером Украинским процессинговым центром (UPC) и разработчиком мобильного приложения UNITY-BARS, в рекордно короткие сроки — 2 месяца — провели сертификацию проекта и его техническую реализацию",— добавил он.

Переводы Visa Alias ​​можно осуществлять в интернет-банке и мобильном приложении Forward Online на карты платежных систем Visa и Masterсard. Для этого в каталоге необходимо найти раздел "платежи" и выбрать меню "по телефону". Далее — ввести номер телефона или выбрать получателя из списка контактов, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Чтобы получить перевод необходимо "добавить" карту к сервису Visa Alias ​​через меню "настройки", "переводы по телефону".

К номеру можно добавить одну платежную карту Visa или Masterсard но, при необходимости, есть возможность в любой момент заменить ее на другую из списка карточек клиента. После добавления карточки к сервису получателю достаточно сообщить отправителю только номер телефона. К регистрации в сервисе переводов доступны карты с актуальным сроком действия.

АО "БАНК ФОРВАРД" (Forward Bank) — коммерческий банк, основной фокус деятельности которого направлен на обслуживание частных клиентов в Украине. По состоянию на 01.07.2021 г. активы банка составляют 2,5 млрд грн; портфель средств клиентов — 1,9 млрд грн; чистый кредитный портфель (с учетом резервов) — 1,4 млрд грн. Forward Bank имеет значительный запас ликвидности и выполняет все экономические нормативы, согласно требованиям НБУ. Банк входит в группу банков с иностранным капиталом, в соответствии с классификацией НБУ, и является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.