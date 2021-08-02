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02.08.2021, 17:35

Forward Bank запускает глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias

Цей матеріал також доступний українською
Forward Bank запускает глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту Visa Alias - Фото

Forward Bank, одним из первых банков в Украине, предложил глобальный сервис 2p2-переводов по телефону. До сих пор такая возможность была у клиентов только внутри экосистемы банка.

Отныне, чтобы отправить средства, достаточно знать номер телефона получателя, который привязан к карте любого банка Украины или просто выбрать получателя денежного перевода из списка контактов смартфоне. Технология избавляет от необходимости запоминать и передавать 16-ти значный номер карты. Такие переводы можно осуществлять в национальной валюте.

"Мы постоянно работаем над изучением и внедрением новых технологий и, прежде всего, стремимся создать дополнительную потребительскую ценность для наших клиентов. Учитывая тенденции последних лет, мы делаем акцент на максимально удобный и функциональный мобильный и интернет-банк. Новый сервис Visa Alias ​​соответствует всем потребностям современного потребителя финансовых услуг это простота и удобство, а главноеэто безопасность и экономия времени", отметил Андрей Киселев, председатель правления Forward Bank. Команда банка, совместно с техническим партнером Украинским процессинговым  центром (UPC) и разработчиком мобильного приложения UNITY-BARS, в рекордно короткие сроки 2 месяца провели сертификацию проекта и его техническую реализацию", добавил он.

Переводы Visa Alias ​​можно осуществлять в интернет-банке и мобильном приложении Forward Online на карты платежных систем Visa и Masterсard. Для этого в каталоге необходимо найти раздел "платежи" и выбрать меню "по телефону". Далее ввести номер телефона или выбрать получателя из списка контактов, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Чтобы получить перевод необходимо "добавить" карту к сервису Visa Alias ​​через меню "настройки", "переводы по телефону".

К номеру можно добавить одну платежную карту Visa или Masterсard но, при необходимости, есть возможность в любой момент заменить ее на другую из списка карточек клиента. После добавления карточки к сервису получателю достаточно сообщить отправителю только номер телефона. К регистрации в сервисе переводов доступны карты с актуальным сроком действия.

АО "БАНК ФОРВАРД" (Forward Bank) коммерческий банк, основной фокус деятельности которого направлен на обслуживание частных клиентов в Украине. По состоянию на 01.07.2021 г. активы банка составляют 2,5 млрд грн; портфель средств клиентов 1,9 млрд грн; чистый кредитный портфель (с учетом резервов) 1,4  млрд  грн. Forward Bank имеет значительный запас ликвидности и выполняет все экономические нормативы, согласно требованиям НБУ. Банк входит в группу банков с иностранным капиталом, в соответствии с классификацией НБУ, и является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Теги: Forward Bank, Visa Alias
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