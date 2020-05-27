"Гарри Поттер Дома" - Образовательный проект для детей и их родителей

Если вы уже перечитали все книги и сыграли во все игры дома, в проект «Гарри Поттер дома» вы можете найти много интересных статей, викторин, задач и многое другое. Подробности здесь.

«Гарри Поттер Дома» - Хогвартс наука для детей и взрослых

Поскольку все больше людей сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса (COVID-19), они ищут способы справиться со стрессом самоизоляции, работать, отдыхать, развлекаться и проводить время с детьми дома. Иногда время за интересной книгой может промелькнуть незаметно, особенно если она переносит тебя в мир приключений и волшебников. Серия книг о Гарри Поттере является одной из самых известных историй о волшебном мире, и теперь волшебники присоединятся к обучению детей во время карантина.

Волшебный мир Дж.К. Роулинг вдохновил и продолжает очаровывать читателей, и каждый тайком ждет письмо из Хогвартса на свой 11-й день рождения, что пригласит их к обучению в школе магии. И теперь у каждого есть возможность почувствовать себя в Хогвартсе благодаря онлайн-проекта «Гарри Поттер Дома»!

Wizarding World, официальный сайт фанатов Гарри Поттера, создал по-настоящему волшебную развлекательную платформу для взрослых и детей, вынуждены сейчас находиться дома.

«Гарри Поттер дома» позволяет учителям получить свободный доступ к чтению всех семи книг Дж.К. Роулинг для уроков чтения онлайн, а также специальные упражнения и задания для обсуждения с учениками о прочитанном. На основе прочитанного, дети могут писать эссе, а если потребуется помощь, можно найти paramountessays.com, который с этим поможет.

Команда Wizarding World отметила: «Более двадцати лет Хогвартс был и остается домом для поклонников этого магического мира. Не важно, вы только начинаете первый раздел «Гарри Поттер и Философский камень» вместе с ребенком, или вы на полпути прослушивания аудиокниги, или вы уже закончили седьмую книгу (опять), проект «Гарри Поттер дома» - для вас».

Волшебный мир «Гарри Поттер дома»

Не только учителя могут привлекаться к использованию платформы для общения со своими учениками. Любой, кто имеет аккаунт Audible, может бесплатно загрузить аудиокнигу «Гарри Поттер и Философский камень» шестью различными языками (английский, испанский, французский, итальянский, немецкий и японский).

Также вы можете получить электронную или аудиокнигу «Гарри Поттер и Философский камень» как бесплатную с OverDrive в приложении Libby и Sora. Книга будет в свободном доступе до конца апреля.

Кроме того, можно получить наборы специальных занятий от Bloomsbury и Scholastic, а также просматривать видеозаписи по обучению Хогвартсе и приключений Гарри Поттера, участвовать в викторинах, разгадывать загадки, читать веселые статьи и прочее. Первое приключение Гарри также будет бесплатна для всех пользователей OverDrive течение апреля 2020 года.

Поэтому если вы хотите повысить свой уровень владения английским или изучаете английский вместе с ребенком, проект "Гарри Поттер у себя дома" может стать идеальной площадкой для освоения языка легко и с удовольствием. Видео, викторины и загадки не требуют идеального владения английским, так платформой могут пользоваться дети и взрослые, и каждый найдет себе что-то по вкусу.

Остаемся дома вместе с «Гарри Поттер дома»

Независимо от того, впервые вы читаете серию книг, или уже знаете все семь книг на память, или перечитываете их уже со своим ребенком, в проекте "Гарри Поттер у себя дома" найдется что-то интересное именно для вас.