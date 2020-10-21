Где купить земельный участок. Советы агентства CorpEstate

Участок находится на въезде в Кривой Рог, в непосредственной близости к трассе Н-11 ( Днепр-Софиевка-Кривой Рог-Николаев) и имеет свой заезд с дороги. Геопозиция участка – 47.9363641 33.4894609

Кроме того, рядом проходит железная дорога, вблизи тупиковая ветка станции Кривой Рог. Плюсом является отсутствие промышленных объектов в непосредственной близости от участка.

Напомним, что а последние годы набирает популярности строительство недвижимости всех типов за чертой жилых массивов. Это может быть гипермаркет, либо жилой комплекс, в зависимости от планов застройщика.

Особой популярностью пользуется строительство гипермаркетов. Их очевидное преимущество – возможность всей семьей провести целый день в различных магазинах, зонах развлечений и фуд-кортах.

Примером может служить Польша, где сети гипермаркетов M1 Krakow, Galeria Bronowice завоевали популярность у населения.

При этом важно не только разработать план строительства, но и найти подходящий земельный участок под застройку. В этом вопросе поможет профессиональное агентство недвижимости.

Агентство недвижимости CorpEstate предоставляет земельные участки под строительство солнечных электростанций (СЭС), фермерских хозяйств, заводов и т.д.

Участки готовы к возведению различных объектов – и застройщику не придется ломать голову над дополнительными вопросами, связанными с землеотводом.

Обратившись в агентство CorpEstate, потенциальный застройщик может быть уверен в том, что приобретает легальный участок, на котором может хоть завтра начинать строительство.

Риелторская компания "CORP ESTATE"