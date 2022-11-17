Где продать автомобиль в Киеве без затрат на время и рекламу?

Ежегодно количество автомобилей в Украине возрастает. Это видно особенно в крупных городах: заторы и пробки, отсутствие мест для парковки, проблема размещения машин во дворах. Такое количество автотранспорта также негативно сказывается на авторынок: желающим продать авто становится сделать это все труднее. Основные проблемы связаны с такими причинами:



- перегруженные информацией интернет-сайты, такие как Авто Риа, ОЛХ. Для того чтобы объявление было в топе, необходимо платить за рекламу, при этом результат не гарантирован;

- частная продажа авто сегодня – это полная неопределенность со временем. Невозможно рассчитать за какое время получится найти клиента;

- финансовые вложения перед продажей. Автомобиль требует постоянного ухода, чтобы продать по хорошей цене, нужно следить за эстетическим и чистым состоянием машины, не говоря уже о постоянной замене масла, фильтров и прочих расходников;

- цены на сайтах далеко не всегда отвечают реалиям рынка. Как правило, цены в частных объявлениях завышены, что толкает новых владельцев так же держать высокую стоимость.

Перечисленные сложности мотивируют владельцев подержанных машин искать другие, более эффективные способы реализации, и этот способ – автовыкуп в Киеве. Рассмотрим подробнее особенности выкупа автомобилей лицензированными компаниями.

Процедура автовыкупа

Основная суть автовыкупа заключается в продуманном сервисе – клиенту достаточно обратиться к специалистам с желанием продать авто, а все остальное должна сделать компания. За свою работу компании берут комиссию, которая, чаще всего, высчитывается в процентах от рыночной цены.

Обычно весь автовыкуп проходит через несколько этапов:

- заявка на выкуп с указанием характеристик авто;

- переговоры в телефонном режиме: уточнение нюансов по машине, предложение и аргументация цены, которую выплатит компания, договоренности о месте и времени сделки;

- оценка автомобиля и заключение договора с выплатой денег.

Если удастся подобрать хорошую компанию, то получить наличные за подержанное авто можно уже в день заявки. Но как найти ту самую надежную и хорошую организацию?

Сотрудничество только с надежными компаниями

Разберем вопрос выбора фирмы, которая скупает машины на примере одной из крупнейших компаний в Украине – "ShopAvto" https://shopavto.com/.

Данная компания имеет свой сайт, на котором открыто и честно расписаны условия сотрудничества. Сделка заключается на основе договора купли-продажи. Компания предоставляет самый широкий сервис бесплатных услуг: консультирование, оценка, помощь по юридическим вопросам, эвакуатор, транспортные расходы. Выгодное предложение по обмену одного автомобиля на другой. Своя методика оценки авто, без поездок на СТО, прямо у капота за 10-15 минут. Хорошая оценка подержанных автомобилей, возможность продать битое, кредитное авто, без документов и не на ходу.