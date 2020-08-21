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21.08.2020, 10:48

Где в Украине купить кассовую ленту оптом?

Где в Украине купить кассовую ленту оптом? - Фото

В интернет-магазине «Офис-менеджер» доступна к заказу кассовая лента оптом в Украине

Работа контрольно-кассовой машины, фискального регистратора, POS-терминала или чекового принтера невозможна без основного расходного материала — специальной бумаги с термослоем. В интернет-магазине «Офис-менеджер» доступна к заказу кассовая лента оптом в Украине — отличная возможность приобрести необходимый запас на специальных условиях.

Виды лент для кассового аппарата

Бумага, предназначенная для печати фискальных документов, выпускается в рулонах разного размера и ширины. Принцип печати следующий: термослой нагревается под воздействием термоголовки принтера, после чего на нем проявляется необходимая информация. Тип расходников подбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик установленного оборудования:

  • Термолента — самый распространенный вариант. Представляет собой основу с особым слоем, который нагревается при соприкосновении с термоголовкой. Благодаря отсутствию бумажной пыли этот тип кассовых лент не нарушает работу оборудования, при этом удается обеспечить почти бесшумную быструю печать.

  • Однослойная — тонкая офсетная бумага, ширина которой варьируется от 37 до 76 мм. Узнать и отличить такую ленту от аналогов легко — о завершении рулона сигнализирует яркая полоса, которая «украшает» последние 5 метров этого расходного материала.

  • Многослойная — идентична предыдущему типу лент, но состоит из двух бумажных слоев. Такой вариант удобен для отчетности и контроля совершенных операций — в процессе печати материал разделяется на два отдельных чека, один из которых будет вручен покупателю, а второй останется в аппарате.

Чековая лента

Существует также капиллярный вариант, который по формату идентичен многослойной ленте — он тоже состоит из двух слоев. Но печать производится за счет механического воздействия, а потому спектр применения этого изделия существенно ограничен. Оно подходит исключительно для установки в матричных принтерах и доступно в размерах: 44, 57, 76 мм.

Выбор кассовой термоленты

Чтобы подобрать подходящий материал, нужно внимательно изучить характеристики оборудования, для которого он предназначен. В инструкции кассового аппарата, POS-терминала указаны необходимые характеристики термолент. Специалист подберет подходящий тип расходных материалов, ориентируясь на следующие параметры:

  • плотность бумаги;

  • размер (длина и ширина);

  • размер втулки.

Основополагающий критерий выбора — высокое качество. Сэкономить значительную сумму можно за счет оптовой покупки, подобрав в каталоге товары с требующимися характеристиками. Специалисты подробно ответят на все вопросы и предоставят подробную информацию о ценах и сроках доставки.

Кассовая лента в Украине оптом









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Теги: кассовая лента
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