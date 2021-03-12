Где взять кредит под залог недвижимости – банк или частная финансовая компания?

Деньги нужны всем и всегда, они позволяют воплощать в жизнь идеи и реализовывать потребности. Но случаются ситуации, когда человеку срочно требуется большая сумма, но накоплений на данный момент нет, а обратиться за помощью к родственникам – не вариант. Первым делом люди обычно задумываются о кредитовании, и это правильно, ведь кредит – универсальный инструмент для финансового развития предпринимателей и палочка-выручалочка для простого человека. Еще более выгодным является кредит под залог недвижимости, это одна из лучших альтернатив стандартному потребительскому кредиту, о котором все привыкли говорить. Где лучше взять кредит под залог недвижимости в Киеве и действительно ли он так выгоден для заемщика?
Особенности залогового кредитования в банке
Кредит под залог недвижимости в Киеве можно оформить в банке. В 2021 году лишь несколько банковских структур в Украине занимаются залоговым кредитованием, большая часть предлагает только ипотечный займ на покупку новой недвижимости под данную услугу. Но это не совсем одно и то же, ведь если Ваша цель – не приобретение новой квартиры или дома, кредит Вам не дадут.
Предположим, Вы решили взять кредит под залог недвижимости в Киеве в банке "Х" и Вам его одобрили. Давайте рассмотрим основные подводные камни и уловки банков в отношении клиента при оформлении залогового кредита.
Основные недостатки банка
Получение кредита в банке может занять у заемщика много сил и времени. Наша редакция рекомендует рассмотреть альтернативные варианты кредитования, так как они более дешевые и доступные.
Кредит под залог недвижимости в Киеве в финансовой компании "Банкнота"
"Банкнота" – это финансовая компания с многолетним опытом работы и безупречной репутацией в Украине. Финансовый базис компании – сотни частных инвесторов, которые не привязаны к регламенту банковских систем, поэтому могут обеспечить более лояльные условия для своих клиентов.
Финансовая организация "Банкнота" выдает кредиты под залог всех видов недвижимости: квартиры, дома, нежилого помещения и земельного участка. Оформить займ можно в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Ужгороде, Одессе, Ивано-Франковске и многих других городах нашей страны.
В чем преимущество "Банкнота" перед банком?
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