Главная встреча ритейла страны RAU Expo 2021: итоги

16-17 июня в НСК "Олимпийский" состоялась юбилейная – V крупнейшая специализированная выставка индустрий ритейла и девелопмента в Украине – RAU Expo 2021. В этом году количество спикеров и бизнес-сессий достигло рекордной отметки за пять лет существования мероприятия. В программе выступлений приняли участие около 100 экспертов из Украины и из-за рубежа. А на трех этажах экспозоны свои стенды разместили около 90 ведущих компаний рынка. Чем еще ознаменовалась RAU Expo 2021 – в материале ниже. Организатор мероприятия – Ассоциация ритейлеров Украины.

Темы выступлений в рамках бизнес-сессий формировались на основе актуальных запросов отрасли по ведению бизнеса в условиях ограничений и после локдаунов. Всего программа включала в себя рекордных 17 тематических блоков, охвативших все стороны жизни и работы розничных сетей и торговых центров.

Кроме программы выступлений в три потока, в экспозоне в течение двух дней были представлены стенды: Dragon Capital, ТРЦ Respublika Park, Budhouse Group, ТРЦ "ПортCity", ТРЦ "Экватор", Canon, Consulting for Retail, robota.ua, Secnet, RDA, Synergy Construction, Diodoka, Verna, ТРЦ Retroville, Altea Group, Cosmo Multimall, ТРЦ "Подоляны", Bizerba, Flylights, Lumiere, Meest, Midsun, Vision Lighting, Quantula, U&Sluno, Nhood, Intshell, Jooble, Nai Ukraine, The Cleaning Pro Group, SQM Experts, CKS, IBS, "Свитлотек", Silver Line, Cushman & Wakefield, 4service, "Новая почта", idnt, UTG, Kapelou, Supplier Plus, "Ауди Центр Vipos", Linden, iPost, Expomedia, Sushi Master, Idealist и других. Гости мероприятия могли ознакомиться с предложениями компаний, обсудить варианты сотрудничества и пополнить список полезных контактов.

Организатор мероприятия, Оксана Приходько, CEO Ассоциации ритейлеров Украины отметила:

"Ассоциация ритейлеров проводит RAU Expo пятый раз, и это во всех смыслах самое масштабное мероприятие для ритейла в Украине – главное место встречи всего рынка. В этом году, несмотря на карантин, выставка собрала рекордное за все годы проведения количество участников, спикеров и экспонентов. На одной площадке находились представители из около 500 компаний: из сфер ритейла, девелопмента, банкинга и из инвестиционных компаний. На RAU Expo созданы все условия для того, чтобы ритейлеры могли представить свою продукцию, проекты, разработки, найти ответы на вопросы и выбрать партнеров для бизнеса".