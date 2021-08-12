Главный офис ВТБ банка в Киеве приобрели через площадку УУБ

10 августа в системе Прозорро.Продажи успешно состоялся аукцион по продаже главного офиса ВТБ Банка в Киеве. Торги состоялись в рамках реализации активов банков-банкротов, которые организовывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

8-этажное здание привлекало, прежде всего, удобным месторасположением в центральной части города на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской. Рядом – торговые и бизнес-центры, гостиницы.

Стартовая стоимость объекта составляла 279,9 млн грн. На него претендовало три участника. По результатам торгов победной стало предложение в 294,3 млн грн. Ее сделал участник, которого привлекли и полноценно подготовили к аукциону на площадке Украинской универсальной биржи.

"Гордимся, что помогли инвестору успешно подготовиться к аукциону и выработать победную стратегию. Поздравляем его с приобретением в центре столицы здания почти на 6000 кв. м. с подземным паркингом, двумя лифтами, современными инженерными системами и автономным электроснабжением. В составе лота, между прочим, шли также земельный участок и более 1800 единиц основных средств. Желаем новых перспектив с удачными инвестициями", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

В общем площадка УУБ всегда среди лидеров системы Прозорро.Продажи как по количеству победителей аукционов, так и по доходах в бюджеты разных уровней. Работать на площадке легко и понятно, не только благодаря полному сопровождению менеджеров, но и удобным сервисам в мобильных приложениях Вайбер и Телеграмм. Здесь пользователи находят ответы на самые распространенные вопросы об аукционах и лоты по необходимым категориями и регионами.