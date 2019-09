Глобальные тренды от The Wit на KMW 2019

Вирджиния Муслер (Virginia Mouseler), генеральный директор международной аналитической компании The Wit (Швейцария), возвращается в Киев с двумя эксклюзивными выступлениями о мировых трендах контент-индустрии!

Первый день KYIV MEDIA WEEK откроет презентация Вирджинии «Глобальные тренды потребления контента», где она представит свой свежий взгляд на неигровые шоу. Откуда берутся самые крутые форматы? Присматриваться к корейскому контенту или нет? А что насчет VOD? Что вдохновит рынок на создание новых классных шоу для ТВ и стриминговых платформ? Телевидение обречено только на прямые трансляции и секс?

«Молодежь, флирт, насилие и самоопределение – самые горячие темы этого года как в телешоу, так и в сериалах. Рынок неигрового контента становится еще разнообразнее: больше выбора, больше платформ, больше звезд… Подписчики The Wit все чаще интересуются у нас «ГДЕ крутые шоу?», в то время как раньше вопрос стоял как «ЧТО это за шоу?». Где в мире искать креатив и наилучший контент для закупок? На KMW 2019 я попробую дать вам направление, куда смотреть», – говорит Вирджиния.

Презентация «Глобальные тренды потребления контента от The Wit» состоится в понедельник, 16 сентября, в 10:00.

Вторая специальная секция от The Wit будет посвящена сериалам и состоится во вторник, 17 сентября, в 10:00. В презентации «Сериалы. Глобальные тренды» Вирджиния поделится своим видением тенденций в сфере сериального производства и постарается ответить на главный вопрос: каковы наиболее востребованные целевые аудитории, жанры, темы и истории, которые одновременно взрывают всю сериальную индустрию и SVOD-платформы?

«В настоящее время весь рынок сериалов одержим поиском новых IP, историями для молодежи и про молодежь и VOD. В своей презентации я покажу дух времени и затрону все эти категории на примере классных новых шоу со всего мира. Кроме того, я покажу способы отслеживания и закупки самого лучшего сериального контента. Это то, чем мы в The Wit занимаемся каждый день, и я сгораю от нетерпения поделиться всем этим с вами на KMW 2019», – комментирует Вирджиния.

Вирджиния Муслер – эксперт с мировым именем, чьи регулярные презентации Fresh TV, посвященные самым свежим новинкам шоу и сериалов, на крупнейших мировых кинорынках MIPCOM и MIPTV в Каннах всегда проходят с неизменным аншлагом. По первому образованию Вирджиния – философ и психоаналитик, при этом она также окончила одну из лучших бизнес-школ. Такой комплекс профессиональных компетенций, позволяющий ей тонко улавливать общественные запросы и требования времени, а также видеть реальные возможности для их монетизации, сделал Вирджинию Муслер ведущим мировым экспертом в области телетрендов.

Катерина Удут, заместитель директора компании MRM и организатор KMW, добавила: «Мы очень рады снова приветствовать Вирджинию в Киеве. Благодаря ей участники и гости KMW получат замечательную возможность начать два первых дня такой насыщенной программы медиафорума с обзоров новейших трендов мировой контент-индустрии от The Wit!».

The Wit – Аналитический партнер KMW – аналитическая компания, основанная в 1996 году, занимается исследованием мирового телевизионного и VOD-контента. Сегодня ее услугами пользуются передовые производители, дистрибуторы и вещатели по всему миру. Среди прочего, The WIT предоставляет доступ к Daily Wit – ежедневной подборке, посвященной новостям шоу, сериалов и форматов, находящихся в разработке; The Fresh TV – онлайн-базе данных по всем новым шоу, которые транслируются на ТВ и онлайн-платформах в более чем 70 странах; Fresh Projects – базе данных новых шоу; Cool – аналитике топовых креативных трендов; Witspotter – аналитике социального ТВ; а также к The Wit Schedules – расписанию программных сетей 80 каналов по всему миру для эффективных стратегий программирования.

Презентация «Сериалы. Глобальные тренды» является также частью линейки мероприятий KMW, посвященных индустрии сериалов, организованной при поддержке Телеканала «Украина».

Телеканал «Украина» ‒ ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2018-го года он занимает первое место в рейтинге общенациональных каналов по всем основным аудиториям. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного продукта: сериалы, информационные и развлекательные программы, социальные и публицистические ток-шоу, музыкальные, юмористические, документальные проекты, футбольные трансляции. Канал «Украина» также является лидером киносериального производства. Ежегодно в эфир выходят около 1 000 премьерных часов сериалов. Всего в 2019 году на канале состоятся премьеры более 80 сериалов. В осеннем сезоне ‒ около 50.

Следите за новостями KMW 2019 на сайте и на официальной странице медиафорума в Facebook.

KYIV MEDIA WEEK состоится 16-19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).

Организатор – медиаконсалтинговая компания Media Resources Management.

Партнеры проекта:

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

LG – Инновационный партнер

Госкино – Партнер

The Wit – Аналитический партнер

Vancouver Film School – Международный партнер

FILM.UA Group – Партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Jack Daniels – Официальный партнер вечеринки KMW

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

Фокус – Деловой медиапартнер

ЛІГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

Одесский международный кинофестиваль - Партнер

#Буквы - Информационный партнер

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медіа | Медіабізнес|Медіаняня | MBR | CR |Reklamaster|