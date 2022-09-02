Glossary – от защиты экологии до поддержки украинской экономики во время войны

Представители бренда GLOSSARY Organic Products и экофонда GLOSSARY Foundation во главе с основательницей Анастасией Цибуляк считают, что поддержка украинской экономики в столь тяжелое для всех время — это очень важный вопрос. И помощь в компании видят в двух направлениях: непрерывная работа и сдерживание роста цен.

Как работает компания сегодня

GLOSSARY является крупнейшим украинским онлайн-бутиком с широким ассортиментом натуральной и органической косметики и продуктов питания. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими поставщиками, магазин продает сертифицированные эко-товары.

Основательница бренда рассказывает, что товарооборот, конечно, снизился, но, несмотря на все, команда продолжает работать и радовать своих клиентов. Заказы присылаются благодаря оперативной службе доставки Новой Почты, которая при всех обстоятельствах пытается работать как раньше. Также можно самостоятельно получить заказ со склада или заказать собственного курьера Glossary, работа которого недавно была возобновлена. Анастасия Цибуляк отмечает, что слаженная команда полностью переквалифицировалась: "Теперь каждый делает то, что может, вкладывая максимум усилий".

К сожалению, в связи с началом военных действий пришлось приостановить собственное производство. Однако сотрудники верят и надеются, что уже скоро смогут вернуться к прежней работе и наладить процесс.

Цены не растут

И, несмотря на существенные потери, компания направляет немалые усилия на поддержку своих потребителей.

Во-первых, "заморожены" довоенные цены на весь товарный ряд магазина.

Во-вторых, продолжаются программы лояльности и акционные предложения, чтобы предоставить покупателю еще больше возможностей получить качественную и полезную продукцию.

И, конечно, GLOSSARY Foundation регулярно переводит средства в поддержку украинской армии. Реквизиты фонда есть на сайте магазина. Бренд придерживается позиции, что вместе мы — сила, и уже скоро сможем одержать победу!