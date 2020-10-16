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16.10.2020, 10:27

Госспецсвязь и компания Хуавей Украина подписали меморандум о сотрудничестве

Госспецсвязь и компания Хуавей Украина подписали меморандум о сотрудничестве - Фото

Госспецсвязь будет сотрудничать с компанией Хуавей Украина в вопросах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией Хуавей Украина с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией Хуавей для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязь глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", ― отметил Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Компания Хуавей Украина благодарна Госспецсвязи за этот шаг в развитии сотрудничества. Мы уверены, что через взаимодействие государства и частного сектора можно построить эффективную систему киберзащиты в Украине", ― отметил директор Хуавей Украина Ма Ци.

Меморандум также открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов, обучения и повышения квалификации кадров в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, "умные" устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЭЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.

Узнайте больше на сайте: https://www.huawei.com/ua/.

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Теги: госспецсвязь, Хуавей Украина
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