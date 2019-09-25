Государство в смартфоне уже реальность. Или возможности Mobile ID

Наверное, бюрократическая машина в Украине - одна из самых больших сложностей на пути внедрения инноваций, особенно имеющих отношение к электронному правительству. На сегодня мы входим в ТОП-60 самых коррумпированных стран мира. Пройти нужно многое, от тонны бумажек до невозмутимых лиц чиновников, которые стоят на страже взаимодействия гражданина с государством. И на каждом этапе есть шанс увидеть милую улыбку чиновника, думающего как бы на этом заработать…

Наверное, бюрократическая машина в Украине - одна из самых больших сложностей на пути внедрения инноваций, особенно имеющих отношение к электронному правительству. На сегодня мы входим в ТОП-60 самых коррумпированных стран мира. Пройти нужно многое, от тонны бумажек до невозмутимых лиц чиновников, которые стоят на страже взаимодействия гражданина с государством. И на каждом этапе есть шанс увидеть милую улыбку чиновника, думающего как бы на этом заработать…

Внутренняя борьба должных инструкций и личной финансовой заинтересованности выстраивают огромные стены и железные двери перед обычными гражданами, которым необходимо получить ту или иную бумажку из недр государственной машины. Армия чиновников каждый день принимает решения выдавать или не выдавать те или иные запрошенные ими документы. Так живет коррупция.

На конференции IFORUM-2019 в Киеве, Президент Украины Владимир Зеленский в самых первых своих выступлениях заявлял, что именно электронное правительство и электронное государство - это самые важные приоритеты его работы на посту главы государства. Он заявил: “Дело не в людях, дело в системе. И можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне. Пришло время это сделать.”

Создать государство в смартфоне, создать правительство в обычном сотовом телефоне - это вовсе не невыполнимая задача. Да, она амбициозная и крайне смелая. Да, Президент заявил, что мы хотим стать первой страной в мире, где электронное управление доступно на всех уровнях управления государством. Ну а последние выборы в стране точно говорят о том, что украинцы требуют перемен. Более того, наши отечественные IТ-компании уже сейчас готовы помочь и оказать посильную помощь в этом. Готовы присоединиться на всех этапах создания государства в смартфоне.

Например, существующая в Украине технология MobileID, уже развернута у крупнейших операторов мобильной связи, в том числе на основе решения украинской компании ID HUB у операторов Lifecell и Vodafone. Сама же технология способна обеспечить необходимую безопасность для реализации задач по управлению на любом государственном уровне. Это может быть и персональный интернет-банкинг и всеукраинские голосования по любым вопросам страны.

Сама технология MobileID имеет ряд интересных решений по идентификации. Во-первых, это не флешка и не программа, это технология, внедренная в специальную SIM-карту. Ни сама операционная система, ни приложения, установленные на смартфон, не имеют доступа к этой SIM-карте. Это аппаратное решение.

Что может MobileID: однозначно и точно идентифицировать абонента, то есть точно подтвердить личность гражданина страны, передавать данные о подтверждении личности без наличия доступа к интернету. Во-вторых, это цифровой аналог “мокрой печати”, которую обычный человек ставит на различных документах. Эксперты криптографии утверждают, что “взломать” MobileID невозможно. И что пользоваться ею сможет любой человек, не сведущий в технологиях.

Чтобы технология заработала достаточно иметь политическую волю правительства и президента. Алексей Выскуб, первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины считает, что доступный MobileID входит в число 70 новых приоритетных е-услуг, которые должны быть реализованы до конца 2019 года. Будем надеяться.