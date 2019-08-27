Готовим пластиковые окна к осени: основные рекомендации по уходу

Осень – период сырости и снижения температуры воздуха. Качественные пластиковые окна могут ощутить на себе эти атмосферные изменения и даже пострадать от них. Чтобы подобного не случилось, стоит подготовить оконные конструкции к осеннему сезону, обеспечив им должный уход.

До мытья

Окна в Киеве традиционно начинают готовить к зиме с приходом первых по-настоящему осенних дней. В идеале, чтобы хорошо подготовить конструкцию к сырости, резким перепадам температур и похолоданию, перед мытьем окон нужно проделать еще несколько процедур:

Удаление грязи и пыли с фурнитуры и других механизмов пластикового окна. Сделать это можно при помощи специальной кисточки или уже не используемой по назначению зубной щетки. Эти приспособления позволят добраться до труднодоступных мест и избавить их от основных загрязнений. Если грязи много, и обычной влажной кисточкой она не вытирается, можно подготовить раствор, включающий помимо воды лимонную кислоту и соду. Смазка подвижных элементов фурнитуры. Использовать в данном случае стоит специальные силиконовые спреи, которые отличаются удобством в эксплуатации и демократичной стоимостью. Этот же состав применим и по отношению к дверным петлям, которые начали скрипеть. Процедура нанесения смазочного вещества максимально проста, так что с ней справятся даже домохозяйки. При каждом нажатии на кнопку, выделяется именно такое количество смазки, которое требуется. Уход за уплотнителями. Третья процедура ухода за пластиковыми окнами перед наступлением традиционной осенней погоды касается очистки резиновых уплотнителей от грязи. После этого их также можно обработать силиконовой смазкой. Но этому аксессуару много смазочного состава не требуется, так что его наносят на салфетку и протирают ею по всему периметру.

Мытье оконных конструкций

После предварительных процедур можно приступить к традиционному мытью стекол и профиля пластикового окна, а также подоконников. Лучше выполнить мойку в теплый, безветренный и пасмурный день. Отсутствие солнца позволит рассмотреть мельчайшие разводы: блики не будут мешать.

Основные рекомендации по мойке:

сначала моются внутренние части, затем внешние;

первым делом лучше мыть пластиковые окна мыльным раствором, а затем просто водой;

дополнительный блеск обеспечит соленая вода;

альтернативой газетной бумаге являются тряпки из микрофибры: они не оставляют разводов.

Осень – отличное время для приобретения ПВХ-окон

Лето считается высоким сезоном не только в сфере туризма, но среди производителей оконных конструкций. В это время цена на пластиковые окна в Киеве может повышаться. Всему виной то, что растет как спрос со стороны покупателей, так и общая загруженность производителей и установщиков.

В результате помимо переплат возможны задержки в реализации заказов. А вот осенью, в особенности во второй ее половине, спрос снижается, стоимость становится меньше, сроки изготовления ускоряются. А комфортные погодные условия позволяют быстро и качественно установить новые пластиковые окна.