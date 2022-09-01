Григорий Козловский и ФК "Рух"(Львов) передали ВСУ 6 грузовиков и другое оборудование

В этот раз Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

"Футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победен! Хочу поблагодарить тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость. Это от нас такая скромная благодарность за то, что имеем возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые", – сказал президент ФК "Рух" Григорий Козловский.

Следует отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба "Рух". Ранее за средства Григория Козловского для нуждВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.