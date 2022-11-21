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21.11.2022, 14:50

Григорий Козловский: матч "Верим в ВСУ" собрал почти 300 тыс. грн. на поддержку армии

Цей матеріал також доступний українською
Григорий Козловский: матч "Верим в ВСУ" собрал почти 300 тыс. грн. на поддержку армии - Фото

Львов, 19 ноября 2022 года

Футбольный клуб "Рух" выступил в качестве соорганизатора благотворительного матча "Верим в ВСУ" между командами "All Stars" и сборной артистов. Поединок состоялся в рамках проекта Спорт согревает и закончился счетом 10:6 в пользу All stars.

Во время благотворительного матча удалось собрать более 277 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Люди переводили средства и во время игры, и после ее завершения. Самое большое пожертвование сделал Николай Табулович, приславший 100 тысяч гривен. Все средства пойдут на закупку термобелья для 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" и 125-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

Григорий Козловский – почетный президент футбольного клуба "Рух"(Львов), бизнесмен и меценат – прокомментировал исход поединка:

"Во время благотворительного матча нам удалось собрать более чем 200 000 гривен. Причем средства поступали и после завершения игры, поэтому сумма быстро дошла до отметки 277 000 гривен. Я очень благодарен нашим зрителям, поклонникам футбола, за активность и неравнодушие. Убежден, что это не последнее подобное мероприятие на поле нашей Академии – впереди будут новые зрелищные благотворительные матчи с участием звезд. Пока наши защитники нуждаются в нашей помощи и поддержке, мы будем это делать! Слава Украине!".

Больше информации о матче – по ссылке https://fcrukh.com/photo-gallery/657

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Теги: Григорий Козловский, ФК Рух, Григорий Петрович Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy
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