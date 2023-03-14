Григорий Козловский передал артиллеристам 7 DJI Mavic

Григорий Козловский – львовский бизнесмен и меценат

Основатель львовского футбольного клуба "Рух", бизнесмен и меценат Григорий Козловский передал бойцам 45-й Отдельной артиллерийской бригады ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3.

Об этом сообщается на сайте мецената.

Сегодня DJI Mavic 3 – наиболее востребованный дрон в украинской армии. Обычно их используют для проведения разведки и коррекции огня. Благодаря встроенной тепловизерной камере он может проводить фотосъемку даже ночью. При необходимости его можно переоборудовать под ударный дрон. Военные отмечают, что "Мавік" имеет наилучшие характеристики по показателям цена-качество и простота в использовании.

"Для артиллерийских подразделений это наилучшая помощь. "Мавики" не имеют большой дальности полета и уязвимы для РЭБов и антидроновых ружей, но когда их используют умело, они становятся мощной помощью для выявления врага и техники. Не удивительно, что мы часто получаем запросы именно на этот вид квадрокоптеров и пытаемся мгновенно реагировать на эти запросы", – говорит Григорий Козловский.

Помощь бойцам ВЗСУ стала более системной и эффективной

По словам генерального директора ФК "Рух" Игоря Дедишина, в последнее время помощь клуба украинской армии вышла на новый уровень, стала более системной и интенсивной.

"Ми оперативно реагируем на заказы, количество которых постоянно растет. Если вначале мы не очень хорошо ориентировались, сколько и всего надо, и как это поставлять, то теперь наладили эффективную логистику, что существенно упростило дело. Мы можем закупать и доставлять помощь для бойцов ВСУ постоянно, понимая наперед, что надо, где это достать и как поставить на фронт", – отметил гендиректор клубу.

Бойцы 45-й артиллерийской бригады признаю, что дронов у артиллерии постоянно не хватает. Фактически это расходный материал, который быстро выходит из строя или уничтожается врагом, и их запасы постоянно приходится пополнять. Поэтому очередной подарок ФК "Рух" стал для бойцов "45-ки" очень своевременным.

Больше дронов – больше "бавовны"

"Мы очень благодарны, что "Рух" и Григорий Козловский постоянно поддерживают нашу бригаду. Каждый такой "мавик" позволяет добиться еще больших успехов на поле боя. Есть выражение "Больше дронов – больше бавовны", то есть, чем больше мы будем иметь таких квадрокоптеров, тем успешнее будем выявлять и уничтожать врагов", – подчеркнул подполковник 45-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Олег Подливахин.

По словам младшего лейтенанта 45-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркияна Лопачака, сейчас рассматривается возможность прямого контакта с украинскими производителями беспилотников, чтобы обеспечить постоянное поступление дронов для украинских подразделений. ФК "Рух" и Григорий Козловский также готовы приобщиться к этому сотрудничеству.

Кроме коптеров DJI Mavic 3, артиллеристы получили от меценатов металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности. Это не первый транш помощи от футбольного клуба "Рух" и Григория Козловского для украинских артиллеристов. Буквально несколько дней назад они передали бойцам 45-й ОАБр беспилотники "Посейдон".