Группа Tolk и БФ "Майбутнє – дітям" оборудовали компьютерный класс для детей переселенцев

Накануне Дня знаний в Нижнебыстровской гимназии на Закарпатье Группа компаний Tolk и Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" оборудовали компьютерный класс для детей переселенцев.

С началом войны на базе гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, потерявших свои дома. Семьи с детьми добирались сюда из Харькова, Киевщины, Черниговщины, Изюма, Мариуполя, и им некуда сегодня возвращаться. Они обустраивают свою жизнь на Закарпатье, ищут работу, готовятся к новому учебному году.

"Благодаря финансовой поддержке Группы Tolk и помощи БФ "Майбутнє – дітям" мы теперь имеем класс на 7 компьютеров в одном из корпусов гимназии, – рассказывает директор Нижнебыстровской гимназии Любовь Ковач. – В классе сделали новую электроразводку, провели выделенную линию интернета с высокой скоростью, установили wifi-роутер, компьютеры в комплекте с наушниками, благодаря чему дети смогут не только овладевать школьной программой, но и посещать дополнительные онлайн-занятия, совершенствуя свои навыки по отдельным дисциплинам. Даже такие "мелочи", как новая магнитно-маркерная доска и жалюзи на окнах будут способствовать продуктивной атмосфере обучения".

Создать условия для полноценного проживания и обучения детей стало задачей Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" и партнера Фонда – Группы компаний Tolk, которая в свое время выступила с инициативой о выделении средств в поддержку деятельности Фонда с каждого счета, оплаченного небытовыми потребителями Группы.

"Группа Tolk с довоенных времен и особенно сейчас системно помогает людям, которые особенно нуждаются в заботе. Поэтому помощь с обустройством компьютерного класса для детей, чтобы они могли продолжить качественное обучение, находясь вне родного дома, была нашей социальной позицией", – отметила во время открытия класса директор ООО "Закарпатьеэнергосбыт" (Группа Tolk) Наталья Нимец. Она также добавила, что на этом поддержка гимназии и деятельности Фонда Группой не завершается.



Для справки:

Группа поставщиков энергоресурсов Tolk объединяет шесть компаний – ООО "Августа", ООО "Закарпатьеэнергосбыт", ООО "Волыньэлектросбыт", ООО "Толк Петролеум", INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) и Tolk EU s.r.o. (Словакия). Группа компаний Tolk – это свыше 900 000 потребителей, команда из 400 профессионалов,

3 759 306 925 кВт⋅час поставленной электроэнергии и 3 052 195 м3 поставленного природного газа за 2021 год.

Информация и реквизиты:

Email: [email protected]

Сайт: https://tolk.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/Tolkenergy

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" до войны заботился о детях, которые из-за сложных семейных обстоятельств находились в пансионате при Нижнебыстровской гимназии. Начиная с 2021 года, работники Фонда и гимназии оказали помощь почти 500 детям и взрослым. А с началом войны на территории гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда БФ "Майбутнє – дітям" – это команда активистов, положившая начало и реализующая проект общественной организации "Развитие IT образования", который поддерживает молодых ІТ-специалистов и развитие ІТ-сектора в Украине.

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Email: [email protected]

Сайт: maydit.com.ua

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