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21.12.2022, 12:00

Группа Tolk и БФ "Майбутнє – дітям" поздравили детей переселенцев с праздником Св. Николая

Цей матеріал також доступний українською
Группа Tolk и БФ "Майбутнє – дітям" поздравили детей переселенцев с праздником Св. Николая - Фото

К ученикам Нижнебыстровской гимназии, среди которых есть дети из семей внутренне перемещенных лиц, дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, приехали с подарками к празднику Николая представители Группы Tolk и Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям".

В этом году новогодние праздники имеют свой горький привкус. "Святой Николай, ничего не прошу, кроме победы и мирного неба! Для Украины солнечной судьбы и хорошей, а больше и ничего не надо!" – с такими словами к святому покровителю сейчас обращаются дети. Они рассказывают о своих достижениях, успехах, но и не забывают сказать о том, чего сегодня хочется больше всего – мира. Это – реалии сегодняшнего дня, особенно учитывая тот факт, что среди учеников Нижнебыстровской гимназии более десятка детей – переселенцы из зон, где и сейчас идут боевые действия. Они не из рассказов знают, как это – остаться без дома, родной школы, друзей, всего, к чему привык и что любишь…

"Группа компаний Tolk в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Майбутнє – дітям" с первых дней войны присоединилась к системной поддержке детей семей внутренне перемещенных лиц, детей-сирот и из малообеспеченных семей, поселившихся на базе Нижнебыстровской гимназии, – отметила Наталья Нимец, директор ООО "Закарпатьеэнергосбыт". – В частности, мы помогли обустроить в общежитии гимназии, где живут эти семьи, компьютерный класс – чтобы дети могли учиться онлайн, проводить досуг, участвовать в различных мастер-классах и тому подобное. Поддерживали учеников на этапе создания арт-мастерской и в других проектах. Сегодня привезли сладости и подарки. Сейчас вместе с Фондом работаем над реализацией еще нескольких идей, которые, уверена, улучшат условия проживания семей с детьми". 

Олег Игнатко, соучредитель Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям", выразил уверенность, что сегодняшние усилия воплотятся в будущих успехах детей: "Мы верим, что вы добьетесь успеха в учебе, станете первоклассными специалистами, чтобы восстанавливать нашу страну после победы". 

Для справки:

Международная Группа поставщиков энергоресурсов Tolk объединяет восемь компаний: ООО "Августа", ООО "Закарпатьеэнергосбыт", ООО "Волыньэлектросбыт", ООО "ТОЛК ЗЭЗ", ООО "ТОЛК ВЭЗ", ООО "Толк Петролеум", INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) и TOLK EU s.r.o. (Словакия). Группа компаний Tolk – это свыше 900 000 довольных потребителей, команда из 400 профессионалов, около 4 млрд кВт·ч поставленной электроэнергии и более 3 млн м3 поставленного природного газа за 2021 год.

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" до войны занимался детьми, которые нуждались в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской гимназии. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь почти 500 детям и взрослым. С началом войны на территории Гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, которые лишились своего дома.

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Теги: БФ Майбутнє – дітям, Tolk
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