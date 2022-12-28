Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5: минус 300 дней войны, плюс 200 тонн помощи громадам

Итоги 10 месяцев работы Гуманитарного хаба ТЭЦ-5, организованного по инициативе БФ "Майбутнє – дітям", подвел председатель правления теплоцентрали Александр Минкович.

"В преддверии Нового, 2022-го, года мы несли на себе груз сверхвысокой цены на газ, считая, что 2021-й устроил для отечественной энергетики крайне сложное испытание. Но пришел год со знаком войны. И стало понятно, что на повестке дня вопрос выживания не только нашего предприятия, но и близлежащих громад. Поэтому ТЭЦ-5 сосредоточилась на поддержке своих работников, жителей Харькова, Песочинской, Солоницевской, Будянской громад", – сказал Александр Минкович.

По его словам, ТЭЦ-5 пришлось выстроить инфраструктуру и логистику, подключить десятки волонтеров, международных фондов и донорских структур, привлечь региональные власти не только Харьковщины, но и европейских земель.

"С гордостью говорю о том, что в 2022-м Харьковская ТЭЦ-5 достойно держала не только энергетический, но и гуманитарный фронт, – отметил Александр Минкович. – Мы доставили и распределили 200 тонн гуманитарных грузов. Больше всего, 177 тонн – продукты питания. А также генераторы и павербанки, около 1300 единиц. Остальное – детское питание, карематы, вещи и обувь для взрослых и малышей, хозяйственные и канцелярские товары, медикаменты, средства гигиены и бытовая химия".

Отдельно руководитель Харьковской ТЭЦ-5 выделил гуманитарную помощь, которую хаб получил в ноябре от друзей и партнеров из Нюрнберга:

"Два высокоточных наркозно-дыхательных аппарата Dräger Primus отныне спасают жизнь и здоровье маленьких и взрослых пациентов Харьковской областной детской клинической больницы N1 и областной клинической больницы. Такую необходимую поддержку Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 смог предоставить ведущим больницам Харьковщины в рамках полученной помощи из Германии. Также мэрия Нюрнберга и волонтеры нашего хаба укрепили материальную базу медицинских учреждений Харьковской области, направив в больницы 360 функциональных кроватей и 20 специальных коек для операционных".





Руководитель Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович поблагодарил каждого, кто в Украине и за рубежом приобщился к поддержке жителей Слобожанщины и продолжает это делать.