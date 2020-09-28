HeForShe Congress 2020 даст ответы на вопросы бизнеса о гендерном равенстве в Украине

В Украине уже в третий раз состоится HeForShe Congress – главное событие года, которое объединяет прогрессивные бизнесы вокруг темы гендерного равенства и недискриминации. В этом году конгресс поднимет тему создания равноценных возможностей для развития в бизнесе.

Компании, придерживающиеся гендерного равенства, на 21% прибыльнее и на 35% более конкурентоспособны. 41% опрошенных работников и работниц в Украине признали, что в процессе общения с коллегами они замечали определенные проявления/сигналы, которые могли указывать на то, что человек страдает от домашнего насилия.

Эти данные и факты говорят о том, что бизнес уже сегодня менять корпоративную культуру, чтобы завтра оставаться сильным игроком на рынке.

HeForShe Congress 2020 – это 15 спикеров и 5 дискуссий.

Мы ответим на вопросы, которые беспокоят бизнес сегодня:

- как лидеры продвигают ценностные изменения в своих компаниях?

- почему бизнес должен быть safe space?

- как создать условия для равного отцовства?

- почему бизнес должен инвестировать в женский потенциал?

- какие KPI равенства в бизнесе?

1 октября, 10:30 – 17:00

Регистрация: https://forms.gle/JFWyRby7VbSSB8mi7