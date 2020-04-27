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27.04.2020, 12:18

Хорошо быть здоровым! Как и где в Киеве заботиться о самом главном – здоровье!

Хорошо быть здоровым! Как и где в Киеве заботиться о самом главном – здоровье! - Фото

В медицинском центре R+ Medical Network для каждого пациента созданы максимально комфортные условия с заботой о каждом клиенте

На сегодняшний день тема здоровья как никогда актуальна. Статистика говорит о том, что профилактические плановые посещения врача способны существенным образом предотвратить развитие многих заболеваний.

Поддержка здорового способа жизни это: физическая активность, правильное питание, своевременный режим дня, избавление от вредных привычек и приобретение полезных, контроль и своевременные посещения врачей с целью профилактики, особенно в период карантина.

В медицинском центре R+ Medical Network для каждого пациента созданы максимально комфортные условия с заботой о каждом клиенте с целью оказать помощь разноплановых специалистов, исходя из того, какую именно проблему необходимо решить.

Медицинский центр полностью обустроены для людей с ограниченными возможностями. Имеются пандусы, оборудованы туалеты, кнопки в лифте со шрифтом Брайля и много деталей, которые делают визит человека с ограниченными возможностями в клинику комфортным и беспрепятственным.

Преимущества медицинского центра R+ Medical Network:

Пациентоориентированность, как основная цель медицинского центра, это не единственное преимущество R+ Medical Network. Среди преимуществ клиники также:

  • современное оборудование
  • высочайший уровень медицинского обслуживания;
  • индивидуальный подход к каждому пациенту;
  • экспертность и профессионализм врачей;
  • эффективные решения лечения и профилактика заболеваний

Направления медицинского центра R+ Medical Network:

В медицинском центре обеспечивают все условия для сдачи анализов и постановки максимально верного диагноза. Здесь каждый получит консультацию как взрослого, так и детского врача разных направлений, а также сможет пройти КТ, ЭКГ, УЗИ, эндоскопию, рентгенографию, маммографию и т. д.

В период карантина медицинский центр организовал онлайн консультации специалистов.

Отделение гинекологии в медицинском центре R+ Medical Network представлено высококвалифицированными специалистами и современным оборудованием. Не смотря на введенные карантинные мероприятия, здесь вы можете стать на учет по ведению беременности.

Обследование с использованием современных клинических, функциональных и лабораторных методов позволит акушеру-гинекологу совместно с профильными специалистами составить для каждой пациентки индивидуальный план ведения, оптимально подготовить к родам и завершить беременность рождением здорового ребёнка.

В медицинском центре предусмотрена вакцинация взрослых и детей. Согласно рекомендациям МОЗ Украины не стоит прерывать плановые вакцинации на период карантина.

Отделение педиатрии работает в штатном режиме и доктора ведут приемы детей от самого рождения.

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Теги: R+ Medical Network, КТ
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