Хуавей Украина и КНУ им.Шевченко планируют проекты в формате открытых инноваций

ХУАВЕЙ УКРАИНЫ и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко планируют проекты в формате открытых инноваций

20 августа 2020 года а «Поэтический поляне» Ботанического сада им. А. В. Фомина Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Хуавей УКРАИНА подписали Меморандум о взаимопонимании. Этот шаг является свидетельством инновационных подходов в сфере высшего образования и объединяет усилия учебных заведений, государства, бизнеса, профсоюзов и ассоциаций в развитии экосистемы информационно-коммуникационных технологий. Событие состоялось в формате сочетания искусства и технологий.

Проректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Бех, открывая мероприятие, отметил важную роль партнерства: «Университет гордится многолетним сотрудничеством со всемирно известной компанией, а подписание Меморандума является свидетельством инновационных подходов в сфере высшего образования и объединения усилий КНУ имени Тараса Шевченко и бизнеса в развитии экосистемы информационно-коммуникационных технологий».

Составлению словаря в сфере ИКТ как платформы открытых инноваций

"Развитие цифровой инфраструктуры занимает центральное место в национальной политике различных стран в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Новая цифровая инфраструктура может ускорить восстановление экономики благодаря сотрудничеству университетов, бизнеса и профессиональных ассоциаций", - отметил директор ХУАВЕЙ УКРАИНА Ма Цы.

ХУАВЕЙ УКРАИНА и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко планируют различные проекты в формате открытых инноваций. Одним из них является составление словаря в сфере ИКТ как платформы открытых инноваций с привлечением всех заинтересованных сторон в Украине и других странах (отраслевых ассоциаций, образовательных учреждений, научных и государственных учреждений).

Сочетание технологий и искусства

Сочетание технологий и искусства способствуют воплощению в жизнь проектов открытых инноваций, направленных на цифровую трансформацию во многих сферах. Участники мероприятия создали коллективную картину, на которой изображен подсолнух, как символ открытых инноваций и сотрудничества, пример творческого объединения технологий и искусства ради общего успеха и развития.

«Совместное творчество объединяет людей, особенно в цифровую эпоху, когда нет пределов, а культура - границ. Лучший учитель для людей - это природа. Поэтому, пусть наша общая картина "Подсолнухи" станет символом начала плодотворного партнерства ради больших дел», - отмечала Чи Шаотин, художница, преподаватель китайской живописи и каллиграфии, педагог изобразительного искусства и дизайна.

Остап Ковальчук, проректор по научной работе Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, отметил: «Современные технологии, в частности алгоритмы улучшения изображений и искусственный интеллект в фотографии и видео, дают возможность сосредоточиться на идее, а не технике, на замысле, а не изучении сложных приемов. Сегодня оставаться на технологической вершине нелегко, здесь, как и в творчестве, постоянно нужны новые идеи, поэтому сотрудничество с университетами и, прежде всего, молодежью, является важным источником вдохновения, а также ключом к пониманию потребностей современной и будущей аудитории».

В подписании меморандума принимали участие представители подразделений университета, с которыми буду воплощаться в жизнь ряд проектов: декан факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУ имени Тараса Шевченко Андрей Нетреба, декан факультета информационных технологий КНУ имени Тараса Шевченко Виталий Снитюк, директор Центра инновационного развития КНУ имени Тараса Шевченко Светлана Березина, директор Ботанического сада им. А. В. Фомина Марина Гайдаржи, проректор КНУ имени Тараса Шевченко по научно-педагогической работы (перспективное развитие) Александр Рожко.

Направления сотрудничества Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Хуавей УКРАИНА

Сотрудничество Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и ХУАВЕЙ УКРАИНА предусматривает:

- реализацию совместных образовательных программ с целью создания равных возможностей в цифровом мире и развития навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий и других сферах профессий, которые потребуются в будущем

- составление словаря в сфере ИКТ как платформы открытых инноваций с привлечением Хуавей Украина, заинтересованных сторон в Украине и других странах (отраслевых ассоциаций, образовательных учреждений, научных и государственных учреждений)

- развитие проектов с использованием новейших технологий (виртуальная реальность, мобильные приложения, искусственный интеллект, кибербезопасность, облачные вычисления, большие объемы данных, 5G и т.п.);

- распространение информации о современных технологиях и подход, ориентированный на решение (общий с Институтом журналистики);

- цифровую трансформацию государственного управления и восстановление экономики и общества благодаря ИКТ в постпандемических условиях;

- поддержка проектов Центра инновационного развития КНУ имени Тараса Шевченко в сотрудничестве с международными партнерами;

- участие в просветительских мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды (цифровые инструменты, технологии для образовательно-просветительских целей);

- организацию совместных научно-практических конференций и научно-исследовательских проектов;

- дальнейшее развитие Академии информационных и сетевых технологий, авторизованной Huawei, для развития цифровой инфраструктуры в Украине.

Хуавей УКРАИНА инициирует проведение конкурса «Журналистика решений - 2021» по теме «Цифровая экономика» совместно с Институтом журналистики КНУ им. Тараса Шевченко и Национальным союзом журналистов Украины.

«Очень остро нуждаются в цифровой трансформации современные украинские медиа, особенно региональные СМИ. Через сотрудничество с компаниями - технологическими лидерами журналисты и студенты журналистских специальностей могут оперативно получать знания об инновациях, успешно внедрять их в свою практику и лучше освещать мир цифровых технологий для своей аудитории», - подчеркнул Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины.

О Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - классический университет исследовательского типа, ведущий современный научно-учебный центр Украины. Университет основан в 1834 году, имеет IV уровень аккредитации и статус самоуправляющегося (автономного) исследовательского государственного высшего учебного заведения.

В состав КНУ имени Тараса Шевченко входят: 10 институтов, 13 факультетов, 2 колледжа, лицей, подготовительное отделение; 7 музеев, Астрономическая обсерватория, Ботанический сад имени академика А. В. Фомина, Каневский природный заповедник, Научная библиотека имени М. Максимовича. Здесь обучается более 27800 студентов.

Университет имеет соглашения со 375 партнерами из 69 стран мира, а также является членом Международной Ассоциации Университетов, Великой Хартии Университетов, Европейской Ассоциации Университетов, и активно участвует в образовательных программах ЕС Erasmus +, Horizon 2020.

КНУ имени Тараса Шевченко является лидером в международных рейтингах среди учебных заведений Украины.

Узнайте больше на сайте: https://knu.ua/

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, «умные» устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами из экосистем мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, обслуживающих свыше 3 миллиардов людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности «Хуавей Украина» охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.

Узнайте больше на сайте: https://www.huawei.com/ua/.