Huawei и Arthur D. Little представили новаторское исследование

Компания Huawei опубликовала исследования глобальной политики в сфере цифровой экономики под названием «Думайте о цифровых технологиях. Думайте об архетипах. Ваша модель цифровой экономики» (Think digital. Think archetype. Your digital economy model). В отчете рассмотрен новый подход к цифровой трансформации и представлены подробные рекомендации, которые могут быть применены ко всем странам.



Huawei и консалтинговая компания Arthur D. Little работали над этим аналитическим отчетом, руководствуясь общим убеждением, что улучшение цифровой инфраструктуры должно занимать центральное место в национальной политике в сфере информационно-коммуникационных технологий и что это будет способствовать восстановлению национальных экономик и повышению их устойчивости.

Семь архетипов цифровой экономики

Отчет начинается с определения архетипов стран. Они должны служить типовой моделью, которую страны могут адаптировать в зависимости от их текущей ситуации. Существуют семь архетипов цифровой экономики: инновационные хабы, эффективные профессиональные потребители, центры создания и экспорта услуг, глобальные фабрики, бизнес-хабы, меценаты информационно-коммуникационных технологий и новички информационно-коммуникационных технологий. Все они отличаются своим присутствием или доминированием в цепочке создания ценности в сфере ИКТ.

Страны должны разрабатывать пути создания цифровой ценности, соответствующие их архетипам и основанные на экономических и технологических реалиях, используя присущие им сильные стороны.

7 архетипов стран в сфере политики информационно-коммуникационных технологий — основаны прежде всего на доминирующем факторе создания ценности в сфере ИКТ и уровне потребления в этом секторе.

Украина на карте цифровой экономики мира

Украина трансформировалась с новичка в сфере информационно-коммуникационных технологий до центра создания и экспорта услуг. В 2000 году экспорт услуг ИКТ в Украине составлял 56 млн долларов США, а страна занимала 52 место в мире в области ИКТ. В 2017 году она превратилась в центр создания ИКТ-услуг и расширила ежегодный экспорт в этой сфере до 2,8 млрд долларов США, заняв 25 место в глобальном рейтинге. (Источник: Think differently. Think archetype. Your digital economy model. Huawei и Arthur D. Little).

«Huawei работает в более 170 странах мира, в большинстве из них — уже много лет. Мы глубоко осознаем, что каждая страна уникальна, как и проблемы, с которыми сталкиваются лидеры ее правительства. Мы надеемся, что этот отчет сделает ценный вклад в обсуждение политик, а также поможет улучшить процесс принятия решений и углубить сотрудничество с частным и государственным секторами», — сказала Кэтрин Чен (Catherine Chen), старший корпоративный вице-президент и директор правления Huawei Technologies Co., Ltd.

Ускорение перехода к цифровой экономике также будет стимулировать рост и производительность промышленности, улучшит социальное благополучие и принесет пользу потребителям благодаря экономии затрат и времени. «Для успешной цифровой экономики необходим весь спектр инфраструктуры и диапазон возможностей, но страны часто имеют ограниченные ресурсы и средства. Поэтому определение приоритетных направлений деятельности имеет ключевое значение», — прокомментировал Раджеш Дунеджа (Rajesh Duneja), партнер Arthur D. Little.

«Определение архетипа страны помогает адаптировать рекомендации к политике цифровой экономики, чтобы обеспечить полное соответствие ее потребностям. Мы также должны разработать инструмент для определения архетипов более 200 стран/регионов в рамках этого исследования», — сказал Курт Бейс (Kurt Baes), партнер Arthur D. Little.

Важность политики цифровой экономики значительно отличается по архетипам. Для различных архетипов следует учитывать различные комбинации политик. Представители политических структур должны формулировать правила, законы и нормативные акты в четырех взаимосвязанных сферах — технологии, возможности, экосистема и индустрия. Это движущие силы, лежащие в основе национальной цифровой трансформации.

В отчете приведен стратегический подход к развитию цифровых экономик для всех стран на базе их потенциальных архетипов. В нем также есть рекомендации по применению комплексной политики для каждого из этих архетипов. Кроме того, здесь приведены примеры того, как страны успешно прошли через архетипы. В частности, в отчете приведены руководства по развитию цифровой стратегии для стран, что отражает общегосударственный подход к политике в цифровую эру. Рекомендации дополнены мировыми практиками в сфере политики цифровой экономики.

Прочитайте отчет по ссылке

Исследование влияния информационно-коммуникационных технологий на экономику, рынок труда и профессии будущего в Украине

«ХУАВЕЙ УКРАИНА» в рамках корпоративной социальной ответственности по направлению TECH4ALL («Технологии для всех») в сотрудничестве с ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами, отраслевыми ассоциациями, экспертами из Украины и других стран начала подготовку исследования «Влияние информационно-коммуникационных технологий на экономику, рынок труда и профессии будущего».