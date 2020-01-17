Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
17.01.2020, 15:39

iBUlLD-2019: Linden стал лучшим комплексом класса Luxury

iBUlLD-2019: Linden стал лучшим комплексом класса Luxury - Фото

iBUILD - ключевая профильная премия, организаторами которой является Конфедерация строителей Украины

Linden Luxury Residences был признан «Лучшим жилым комплексом класса Luxury» по версии главной Всеукраинской строительной премии – iBUlLD-2019.

iBUILD - ключевая профильная премия, организаторами которой является Конфедерация строителей Украины. Наградами отмечают лучшие проекты в сфере девелопмента и строительства, а также специалистов отрасли. Премия не имеет аналогов и проводится с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины. Победители определяются по результатам открытого онлайн-голосования на сайте http://ibuild.ua и голосования Экспертного совета.

Все победители Ibuild-2019 достигли наивысшего результата деятельности в своей работе за прошлый год.

Linden Luxury Residences  расположен на ул. Лютеранской, в самом престижном районе столицы. Идея проекта  - создать в Киеве особенный дом, в особенном месте. На сегодняшний день Linden - единственная современная резиденция на Липках, где высокий уровень комфорта и роскошь гармонично сочетаются с новыми технологиями.

Девелопером является компания Budhouse Group.

Отправить:
Распечатать:
Теги: iBUlLD-2019, Linden
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 