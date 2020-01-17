iBUlLD-2019: Linden стал лучшим комплексом класса Luxury

Linden Luxury Residences был признан «Лучшим жилым комплексом класса Luxury» по версии главной Всеукраинской строительной премии – iBUlLD-2019.

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iBUILD - ключевая профильная премия, организаторами которой является Конфедерация строителей Украины. Наградами отмечают лучшие проекты в сфере девелопмента и строительства, а также специалистов отрасли. Премия не имеет аналогов и проводится с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины. Победители определяются по результатам открытого онлайн-голосования на сайте http://ibuild.ua и голосования Экспертного совета.

Все победители Ibuild-2019 достигли наивысшего результата деятельности в своей работе за прошлый год.

Linden Luxury Residences расположен на ул. Лютеранской, в самом престижном районе столицы. Идея проекта - создать в Киеве особенный дом, в особенном месте. На сегодняшний день Linden - единственная современная резиденция на Липках, где высокий уровень комфорта и роскошь гармонично сочетаются с новыми технологиями.

Девелопером является компания Budhouse Group.