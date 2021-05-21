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21.05.2021, 14:06

Идеальная кухня: что нужно и как ее обустроить?

Идеальная кухня: что нужно и как ее обустроить? - Фото

Какую технику лучше выбрать и как ее разместить? Рассмотрим более детально

С каждым годом производители кухонной техники и электроники предлагают все более оптимизированные и усовершенствованные решения для облегчения приготовления еды. Сегодня уже считается musthave, когда на кухне есть микроволновка, блендер и кофеварка. Симбиоз техники и кухонных приборов улучшает семейный быт. Однако какую технику лучше выбрать и как ее разместить? Рассмотрим более детально.

Зона "рабочего треугольника"

Для приготовления пищи требуется использовать эффективно кухонное пространство, чтобы тратить минимальное количество времени. При обустройстве кухни действует золотое правило "рабочего треугольника", которое вот уже примерно 100 лет используется проектировщиками. Условные вершины "рабочего треугольника":

  • мойка;
  • холодильник;
  • плита.

Наиболее удобная площадь для приготовления еды в этой рабочей зоне составляет от 5 до 7 кв.м. Располагать холодильник рекомендуется на расстоянии от 1,3 м до 2,3 м. При этом мойку лучше установить на расстоянии от 1,3 м до 1,8 м от плиты. В результате холодильник будет находиться от плиты на безопасном расстоянии 3-4 м.

Помощники на кухне

Для каждого работающего человека главным помощником на кухне является микроволновка, в которой удобно и легко можно разогреть завтрак, подогреть остывший чай или кофе и нагреть ужин. Обратите внимание на микроволновки с расширенными функциями, которые могут приготовить блюда на пару или гриле.

Для хозяйки незаменимым помощником в приготовлении блюд является блендер. Его выбирать лучше с большой устойчивой чашей. Любителям кофе обязательно нужно купить кофеварку или кофемашину. Дополнительно лучше также приобрести кофемолку.

 

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Теги: кухня, микроволновка
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