Инициатива ко дню меланомы — бесплатные проверки от ведущих специалистов

Ко Всемирному дню борьбы с меланомой израильский провайдер страхования от критических заболеваний Madanes объединился со страховой компанией АО "СК" ТАС" (частное) (далее — "TAS Life"), чтобы реализовать социальную инициативу осведомленности населения о меланоме. К компаниям также присоединились клиники и медицинские центры с целью провести диагностику работников ведущих украинских компаний и холдингов. В течении нескольких недель специалисты-дерматологи будут ездить на предприятия и бесплатно проверять всех желающих на выявление признаков меланомы.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), количество тех, у кого обнаруживают меланому, ежегодно растет на 5-7%. Среди украинцев показатель заболеваемости меланомой составляет 8,4 человека на 100 000 населения, в то время как мировой показатель — 5,2. Ежегодно от этого заболевания умирают 1100 наших соотечественников.

Меланома — злокачественное новообразование на поверхности кожи, которое может скрываться под видом родинки. Это заболевание излечимо на ранних стадиях, поэтому особенно важно не пропустить первые "сигналы тревоги", свидетельствующие о возможном злокачественный характер новообразования на коже.

"Благодаря прогрессу в медицине, за последние 30 лет смертность от критических заболеваний значительно снизилась. Так, пятилетняя выживаемость больных с четвертой (последней и самой) стадией составляет 15%, третьей — 55%, второй — 75%, а с первой — целых 93%. Такие высокие показатели, в основном, результат ранней диагностики и превентивной медицины. И прогнозы экспертов на будущее весьма оптимистичны, что не может не радовать", — говорит Стас Островский, директор по развитию бизнеса Madanes.

Проще предотвратить болезнь, чем ее лечить, поэтому данный проект имеет целью привить украинцам культуру регулярных медицинских осмотров, так называемых "чек-апов", для своевременной диагностики болезней, которые протекают бессимптомно.

В рамках проекта Madanes привлек высококвалифицированных дерматологов из клиники Oxford Medical и медицинского центра Святой Параскевы. Кроме диагностики, специалисты поделятся практическими рекомендациями по предотвращению и выявлению заболевания. Таким образом, Madanes повышает осведомленность о меланоме среди населения, а также распространяет информацию о превентивных мерах.

"Мы рады, что имеем возможность поддержать инициативу, призванную сохранить жизни людей. Наша миссия в этом проекте — популяризировать профилактические обследования, а также рассказывать о финансовые решения, которые должен иметь каждый современный украинец, чтобы в случае обнаружения проблемы, иметь возможность получить качественное лечение в лучших клиниках Украины и мира. Надеюсь, такие проекты станут хорошей традицией и привлекут внимание Украинской к заботе о собственном здоровье", — говорит Наталья Стихальская, руководитель направления маркетинга в TAS Life.

Международная компания Madanes – международный провайдер страхования от критических заболеваний, который предоставляет услуги более чем 2 млн клиентам, что составляет около $350 млн страховых выплат в год. Головной офис компании расположен в Тель-Авиве. Полувековой опыт работы на израильском рынке и высокий уровень профессиональной медицинской экспертизы, позволил компании внедрить на украинский рынок абсолютно новые, основанные на международных стандартах, методы работы в сфере страхования здоровья.

Сегодня Madanes предоставляет услуги для страховых компаний, корпоративных и частных клиентов. Основная цель компании – сделать лучшую медицину доступной для каждого.

TAS Life – национальный лидер на рынке страхования жизни Украины с опытом работы с 2000 года. Входит в состав Банковской группы "ТАС", одной из крупнейших групп в Украине, основанной в 1998 году. Это дает множество преимуществ: от мощной акционерной поддержки на возможность использовать уникальные компетенции на финансовом рынке и обеспечивать для клиентов компании наивысшую доходность и качественный сервис.