Инновации и креативность как ресурс современной Украины

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С 19 по 21 сентября в UNIT.City и Academy DTEK состоится IV Форум Креативных Индустрий. Бизнес-событие объединит экспертов из 16 сегментов креативных индустрий.

Каждый из дней Форума будет отличаться своими тематиками и активностями. Спикеры этого дня расскажут о важности внедрения креативных подходов на всех уровнях - от личностного до государственного.

Основные темы дня:

● цифровая трансформация в государстве и креативных индустриях по опыту различных отраслей;

● эффективность инвестиций в культуру как важнейшую составляющую формирования внутреннего имиджа страны; Контрагенты культурной дипломатии;

Своим видением со сцены Inspiration поделятся Наталья Никольская (гостевой исследователь Ukrainian Emerging Leaders Program, Стэнфордский университет. Экс-Торговый представитель - заместитель Министра экономического развития и торговли Украины), Ирина Прокофьева (руководитель программного отдела Украинского Института), Татьяна Шерман (руководитель департамента по работе с внешним рынком Академии ДТЭК), Ольга Симсон (соучредитель и директор Института права, технологий и инноваций (ILTI)), Андрей Бублик (директор по связям с государственными учреждениями и коммуникацям Coca- Cola HBC в Украине, Армении и Молдове), Юлия Федив (исполнительная директор Украинского культурного фонда), Алексей Новиков (креативный директор фонда "Повернись живим", соучредитель ОО "Сообщество Бьорнерив Украины "), Екатерина Кравчук (фасилитатор программы Creative Enterprise в Украине). Константин Кузнецов (официальный представитель Cannes Lions в Украине, продюсер Дней Креативности и Форума Креативных Индустрий) - выступит с коротким докладом о целях Форума Креативных Индустрий и запланированных активностях для посетителей и спикеров.

Трехдневная программа зоны скрининг кейсов победителей 66-го международного фестиваля креативности Cannes Lions начнется с категорий Innovation Lions, Creative Data Usage, Health Lions.

Оставить заявку можно по ссылке: https://forum.creativity.in.ua/appointments/

Билеты на Форум можно приобрести по ссылке: https://forum.creativity.in.ua/register/

Информационная справка:

Дни Креативности в Украине - платформа, которая с 2015 года объединяет партнеров официального Представительства Cannes Lions в Украине. Наша цель - развитие креативных индустрий в Украине. Подробнее с деятельностью Представительства можно ознакомиться на сайте creativity.in.ua.

Cannes Lions - главная награда сегмента креативных коммуникаций и одна из самых престижных в креативных индустриях.

UNIT.City - первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий.

Academy DTEK - открытая образовательная бизнес-платформа, для представителей бизнеса, госсектора, общественности и международных партнеров.