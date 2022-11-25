Инструкция: как купить продукты не выходя из дома?

Причины тому могут быть самыми разными – маленький ребенок, плотный график на работе или пожилой возраст. Вопреки расхожему мнению, доставка еды из супермаркета не пробьет брешь в вашем кошельке. А такой гигант курьерского сервиса, как известная платформа https://zakaz.ua/uk/, порадует вас весомыми преимуществами:

• на сайте представлен выбор товаров из крупнейших сетей супермаркетов Украины;

• интернет-платформа позволяет ознакомиться с ассортиментом продукции, сравнить и выбрать наиболее выгодные позиции;

• формирование покупательской корзины занимает пару минут;

• доставка и подъем на этаж любых объемов осуществляется профессиональными курьерами.

Приятный сервис экономит не только ваше время, но и деньги, поскольку услуга службы доставки товаров обойдется не дороже поездки по магазинам. Коллективные заказы в офис или мелкооптовые по одному адресу будут более выгодными, поскольку сумму услуги можно разделить на всех заказчиков. Онлайн-шопинг доступен в мобильном приложении или через браузер.

Почему доставка на дом – выгодное решение

Не всех радует перспектива походов по супермаркетам в поисках выгодных покупок. Кто-то не любит очереди на кассах, а кому-то не хочется носить тяжелые пакеты. Такие покупатели как никто другой знают, почему выгодно заказывать товары онлайн. Сегодня сервис доставки – забота о своем здоровье и досуге. Ведь за символическую стоимость сотрудники курьерской службы привезут и перенесут тяжести из магазина в самую отдаленную точку города. А вы в это время можете найти более приятное или полезное дело. Делать покупки в интернет-магазине можно в несколько этапов:

• выбрать супермаркет из перечня предложенных на сайте;

• наполнить виртуальную корзину продуктами, напитками, бытовой химией;

• указать нужное количество по каждой товарной позиции;

• оформить доставку из супермаркетов, оставив адрес и контактный телефон;

• уточнить удобное время визита курьера;

• оплатить товары сразу или при получении.

Опытные сотрудники компании позаботятся о том, чтобы готовые блюда из кулинарии оставались горячими, а мороженое – холодным. Хрупкое печенье, стеклянные бутылки и нежные фрукты тщательно упаковываются и будут доставлены неповрежденными. Заходите на сайт уже сегодня и оцените заботливый сервис компании!