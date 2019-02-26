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26.02.2019, 16:02

International Hospitality Conference 2019: итоги конференции

International Hospitality Conference 2019: итоги конференции - Фото

Более 300 гостей из Украины и Европы подвели итоги года и дали прогноз на будущее

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23 февраля 2019 года состоялось главное событие в индустрии гостеприимства – International Hospitality Conference 2019. Более 300 гостей из Украины и Европы собрались в зале отеля InterСontinental Kyiv, чтобы подвести итоги прошлого года и спрогнозировать развитие гостиничного рынка в Европе и Украине.

Среди гостей конференции были приглашенные эксперты, представители компаний-лидеров индустрии в различных направлениях: Януш Митульски (Marriott International), Ивана Нескович – (STR Global), Якуб Малек (AccorHotels), Филипп Бишофф (Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok), Магди Атталла (B.H.M.S. Business & Hotel Management School), Бит Форнаро (Design Hotels™), Алексей Матушкин (Booking com), Томас Бангерт (The Bangert Consultancy).

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Модератором конференции выступила Ирина Седлецкая, генеральный директор отельного оператора Premier Hotels and Resorts.

Главная задача конференции – собрать на одной площадке мировых спикеров отельной индустрии, которые поделятся своим опытом, расскажут об актуальных трендах и изменениях в гостиничной индустрии, укажут на правильный вектор развития. Так Януш Митульски - директор по развитию гостиничного бизнеса в Центральной и Восточной Европе Marriott International подчеркнул, что отельный рынок Украины имеет потенциал для роста.

“Я всего два дня в стране, и я не могу называть себя экспертом украинского отельного рынка, но что я заметил так это развитие города за последние несколько лет. Что касаемо индустрии гостеприимства, то мне нравятся отели, которые недавно открылись, и я замечаю, что они полны гостей. Это хороший знак, это и есть тот потенциал, о котором я говорил”, - отметил Януш Митульски - директор по развитию гостиничного бизнеса в Центральной и Восточной Европе Marriott International.

Своими впечатлениями поделился Магди Атталла – региональный директор B.H.M.S. Business & Hotel Management School:

“Я бываю в отелях ежегодно и только что вернулся из отеля с отличным дизайном в Одессе. Я вижу, что рынок пополняется такими отелями и индустрия гостеприимства страны двигается в правильном направлении”.

В рамках международной конференции благодаря платформе Business speed networking все участники смогли познакомиться с коллегами и потенциальными партнерами. Такой формат позволяет обзавестись новыми контактами за минимальное количество времени.

Организатор International Hospitality Conference 2019 – компания Hoteliero.

Конференция прошла при поддержке наших партнеры: InterContinental Kyiv, Tiger, TRUST YOU, PREMIER HOTELS AND RESORTS, METRO, VODA.UA, PROService, BIOSPHERE, TORK, KARCHER, MIELE, MIRS, MARESTO, OMNITEC, NECTA, Wteam, Dolce Aroma, Saeco, Liberty, CREMON, B2B Solutions, Reikartz, Beskyd Suits, Trone Grande, Premier FOOD, MANEZH, FAINA Collection, IDEAL SECRETS, ЛИТЕР, CLIMATE 4 RENT, Smart Security.

 

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Теги: International Hospitality Conference 2019
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