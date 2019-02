International Hospitality Conference 2019: итоги конференции

23 февраля 2019 года состоялось главное событие в индустрии гостеприимства – International Hospitality Conference 2019. Более 300 гостей из Украины и Европы собрались в зале отеля InterСontinental Kyiv, чтобы подвести итоги прошлого года и спрогнозировать развитие гостиничного рынка в Европе и Украине.

Среди гостей конференции были приглашенные эксперты, представители компаний-лидеров индустрии в различных направлениях: Януш Митульски (Marriott International), Ивана Нескович – (STR Global), Якуб Малек (AccorHotels), Филипп Бишофф (Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok), Магди Атталла (B.H.M.S. Business & Hotel Management School), Бит Форнаро (Design Hotels™), Алексей Матушкин (Booking com), Томас Бангерт (The Bangert Consultancy).

Модератором конференции выступила Ирина Седлецкая, генеральный директор отельного оператора Premier Hotels and Resorts.

Главная задача конференции – собрать на одной площадке мировых спикеров отельной индустрии, которые поделятся своим опытом, расскажут об актуальных трендах и изменениях в гостиничной индустрии, укажут на правильный вектор развития. Так Януш Митульски - директор по развитию гостиничного бизнеса в Центральной и Восточной Европе Marriott International подчеркнул, что отельный рынок Украины имеет потенциал для роста.

“Я всего два дня в стране, и я не могу называть себя экспертом украинского отельного рынка, но что я заметил так это развитие города за последние несколько лет. Что касаемо индустрии гостеприимства, то мне нравятся отели, которые недавно открылись, и я замечаю, что они полны гостей. Это хороший знак, это и есть тот потенциал, о котором я говорил”, - отметил Януш Митульски - директор по развитию гостиничного бизнеса в Центральной и Восточной Европе Marriott International.

Своими впечатлениями поделился Магди Атталла – региональный директор B.H.M.S. Business & Hotel Management School:

“Я бываю в отелях ежегодно и только что вернулся из отеля с отличным дизайном в Одессе. Я вижу, что рынок пополняется такими отелями и индустрия гостеприимства страны двигается в правильном направлении”.

В рамках международной конференции благодаря платформе Business speed networking все участники смогли познакомиться с коллегами и потенциальными партнерами. Такой формат позволяет обзавестись новыми контактами за минимальное количество времени.

Организатор International Hospitality Conference 2019 – компания Hoteliero.

