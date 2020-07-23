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23.07.2020, 11:25

Интернет для бизнеса: лучшее решение для юрлиц

Интернет для бизнеса: лучшее решение для юрлиц - Фото

Кроме быстрого и комфортного доступа ко всемирной паутине в домашних условиях, провайдер Сеть Ланет предлагает подключить Интернет для юрлиц

Развитие любого предприятия сейчас невозможно без корпоративного Интернета, который является неотъемлемой частью функционала офиса. Качественный Интернет для бизнеса необходим для слаженной и продуктивной работы команды, быстрых ответов клиентам и моментальной обратной связи, бесперебойного доступа к глобальной сети и поддержания жизнедеятельности компании в целом. 

Оптимальные интернет-решения для бизнеса

Чтобы идти в ногу со временем, правильно организовать коммуникацию коллектива и постановку выполняемых задач, а также настроить рекламу и продвижение, нацеленное на привлечение потребителей, непременно потребуется отличное качество связи. В настоящее время интернет-технологии для бизнеса развиваются с огромной скоростью, что позволяет предпринимателям создать все необходимые условия для функционирования их фирмы и повышения эффективности ее деятельности. 

Кроме быстрого и комфортного доступа ко всемирной паутине в домашних условиях, всеукраинский провайдер Сеть Ланет предлагает подключить Интернет для юридических лиц

Ланет БИЗНЕС — это профессионализм, надежность и безусловное качество предоставляемых услуг. 

Став клиентом Ланет БИЗНЕС, вы получите целый ряд преимуществ, среди которых — индивидуальный подход к каждому потребителю, помощь при выборе тарифного плана и способа оформления договорных отношений, возможность составления коммерческого предложения, контроль расходов в режиме онлайн с помощью удобного личного кабинета, круглосуточная техподдержка и консультации личного менеджера, бухгалтерское сопровождение и многое другое. 

Специалисты компании постоянно проводят детальный мониторинг всех сегментов сети на предмет их бесперебойной работы и используют самое современное профессиональное оборудование, что в совокупности обеспечивает стабильное предоставление телекоммуникационных услуг высочайшего качества. 

Как подключить безлимитный Интернет для юридических лиц

Для подключения высокоскоростного Интернета в нежилом помещении потребуется лишь несколько простых действий:

  • оставить заявку, позвонив по номеру телефона или написав на e-mail;

  • проконсультироваться со специалистом, который в дальнейшем станет вашим персональным менеджером;

  • обсудив все детали, получить коммерческое предложение, составленное с учетом всех ваших требований;

  • получить доступ ко всемирной паутине на наиболее выгодных условиях.

Финальная стоимость зависит от того тарифного плана, который вы выберете для пользования. Каждый из предлагаемых пакетов гарантирует подключение к безлимитному Интернету с доступом к украинским ресурсам на скорости до 100 Мбит/с, различаясь лишь международной скоростью — от 10 до 100 Мбит/с. Чтобы вы не растерялись среди разнообразия предложений, выбрать наиболее подходящий вам и действительно выгодный тариф поможет квалифицированный менеджер. 

Начать сотрудничество и заказать подключение к скоростному Интернету вы можете уже сейчас, обратившись в офис компании по адресу: г. Киев, проспект Победы, 118. Также вы можете позвонить по номеру (044) 500-43-41 или написать письмо на электронную почту sale@lanet.ua

https://lanet.business/ru/

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Теги: интернет, бизнес, ланет
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