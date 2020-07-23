Интернет для бизнеса: лучшее решение для юрлиц

Развитие любого предприятия сейчас невозможно без корпоративного Интернета, который является неотъемлемой частью функционала офиса. Качественный Интернет для бизнеса необходим для слаженной и продуктивной работы команды, быстрых ответов клиентам и моментальной обратной связи, бесперебойного доступа к глобальной сети и поддержания жизнедеятельности компании в целом.

Оптимальные интернет-решения для бизнеса

Чтобы идти в ногу со временем, правильно организовать коммуникацию коллектива и постановку выполняемых задач, а также настроить рекламу и продвижение, нацеленное на привлечение потребителей, непременно потребуется отличное качество связи. В настоящее время интернет-технологии для бизнеса развиваются с огромной скоростью, что позволяет предпринимателям создать все необходимые условия для функционирования их фирмы и повышения эффективности ее деятельности.

Кроме быстрого и комфортного доступа ко всемирной паутине в домашних условиях, всеукраинский провайдер Сеть Ланет предлагает подключить Интернет для юридических лиц.

Ланет БИЗНЕС — это профессионализм, надежность и безусловное качество предоставляемых услуг.

Став клиентом Ланет БИЗНЕС, вы получите целый ряд преимуществ, среди которых — индивидуальный подход к каждому потребителю, помощь при выборе тарифного плана и способа оформления договорных отношений, возможность составления коммерческого предложения, контроль расходов в режиме онлайн с помощью удобного личного кабинета, круглосуточная техподдержка и консультации личного менеджера, бухгалтерское сопровождение и многое другое.

Специалисты компании постоянно проводят детальный мониторинг всех сегментов сети на предмет их бесперебойной работы и используют самое современное профессиональное оборудование, что в совокупности обеспечивает стабильное предоставление телекоммуникационных услуг высочайшего качества.

Как подключить безлимитный Интернет для юридических лиц

Для подключения высокоскоростного Интернета в нежилом помещении потребуется лишь несколько простых действий:

оставить заявку, позвонив по номеру телефона или написав на e-mail;

проконсультироваться со специалистом, который в дальнейшем станет вашим персональным менеджером;

обсудив все детали, получить коммерческое предложение, составленное с учетом всех ваших требований;

получить доступ ко всемирной паутине на наиболее выгодных условиях.

Финальная стоимость зависит от того тарифного плана, который вы выберете для пользования. Каждый из предлагаемых пакетов гарантирует подключение к безлимитному Интернету с доступом к украинским ресурсам на скорости до 100 Мбит/с, различаясь лишь международной скоростью — от 10 до 100 Мбит/с. Чтобы вы не растерялись среди разнообразия предложений, выбрать наиболее подходящий вам и действительно выгодный тариф поможет квалифицированный менеджер.

Начать сотрудничество и заказать подключение к скоростному Интернету вы можете уже сейчас, обратившись в офис компании по адресу: г. Киев, проспект Победы, 118. Также вы можете позвонить по номеру (044) 500-43-41 или написать письмо на электронную почту sale@lanet.ua.

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