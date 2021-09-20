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20.09.2021, 15:55

Интервью с представителем компании "Евротранс": Для КПИ мы построили современное общежитие

Цей матеріал також доступний українською
Интервью с представителем компании "Евротранс": Для КПИ мы построили современное общежитие - Фото

Накануне нового учебного года студенческий городок Киевского политехнического института отметил знаковое событие – открытие нового общежития. Это пока первый и единственный пример в истории вуза, когда на территории кампуса, основанного в 70-х годах, появился новый жилой корпус.  

Застройщиком выступила компания "Евротранс". Представитель компании Евгений Терлецкий рассказал о том, каким получилось новое общежитие и каковы дальнейшие планы "Евротранса". 

— Расскажите, пожалуйста, почему именно "Евротранс" стал застройщиком общежития?

— Дело в том, что Киевский политех выступает заказчиком одного из наших проектов — жилого комплекса Genesis, который мы строим на Соломенке в Индустриальном переулке. И строительство общежития стало еще одним обязательством, которое мы взяли на себя. Кроме того, "Евротранс" имеет достаточно опыта в строительстве различных объектов. Среди недавних, успешно реализованных проектов –  жилой дом бизнес-класса на Печерске, 20-этажный бизнес-центр "Палладиум Сити" на Антоновича, несколько коттеджных городков в пригороде. Поэтому мы были уверены, что в сжатые сроки и с соблюдением всех норм построим для КПИ новое общежитие. 

— Как проходил процесс строительства? Все ли из задуманного удалось реализовать?

— Да, определенно точно все. Общежите строилось по монолитно-каркасной технологии, утепляли минераловатными плитами — безопасными и энергоэффективным материалом. В нем предусмотрена система автоматизированного пожаротушения, проведен высокоскоростной интернет. Для бесперебойной подачи тепла построен собственный теплопункт. Также важно, что процесс строительства занял у нас около 12 месяцев. Это, безусловно, очень короткий срок.  

—  А как организовано пространство внутри?

— Общежитие создано по блочному типу. Поскольку здесь будут проживать в основном аспиранты и научные сотрудники, многие из которых уже обзавелись семьями, в общежитии предусмотрены студенческие и семейные блоки. В каждом блоке – по четыре комнаты, кухня, кладовая и по два санузла с душевыми. 

Кроме того, мы предусмотрели дополнительные пространства для жителей: лаунж-зону, спортивную комнату. Также в общежитии есть небольшая столовая, изолятор и кабинет врача. 

— Общежитие уже готово к заселению или работу еще ведутся?

— Насколько я знаю, первые жильцы уже  скоро будут заселены. Со своей стороны, мы завершили все работы и передали новый корпус Киевскому политеху. И хотя внутреннее обустройство еще продолжается, основное мы сделали – завезли всю необходимую мебель и технику, оборудовали кухни, установили сантехнику в санузлах. Как говорится, заходи и живи. 

— Чем компания "Евротранс" занимается сейчас?

— Мы продолжаем строительство жилого комплекса и офисного здания Genesis в  Соломенском районе на Индустриальном переулке, 2. Готовимся уже в конце года сдавать первую очередь проекта. 

— Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.

— Genesis – самый масштабный проект в нашем портфеле. Это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из пяти секций. Два дома расположены напротив друг друга, и это позволяет создать между ними визуально закрытое пространство. Здесь мы обустроим детские площадки, спортивные и зеленые зоны. Также будет построен паркинг на 184 места.  

— Планирует ли ваша компания другие социальные проекты, подобные строительству общежития?

— Уверен, что да. Говорить об этом пока рано, но общежитие точно не будет нашим последним социальным проектом. 

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