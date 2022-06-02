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02.06.2022, 15:30

Инвестирование в Украине в 2022 году – получать доход возможно и нужно

Цей матеріал також доступний українською
Инвестирование в Украине в 2022 году – получать доход возможно и нужно - Фото

Экономика это не только второй фронт, но и надежный тыл, о чем неустанно говорят экономисты

Доход генерирует как активный бизнес, так и пассивные инвестиции.

В современном мире ключевым навыком любого человека является финансовая грамотность. Особенно в текущих условиях.

Поговорка: "Кому война, а кому мать родная" не столько о том, что во время войны нельзя зарабатывать. Она о том, что некоторые пытаются нажиться на дефицитных товарах и услугах завышая цены. А это две большие разницы.   

Бизнес успешно могут вести далеко не все, а  в текущих условиях выживают самые гибкие: меняют модели или даже сферы деятельности. Тоже самое касается и инвесторов, как опытных и уж тем более начинающих. Потому хочется предостеречь их от возможных ошибок.

Несмотря на то, что получать доход от сбережений менее рискованно, чем вести активный бизнес, но и для этого нужно соблюдать ряд базовых правил.

А именно: иметь доход, который позволяет откладывать хотя бы 10%, а лучше 30-50%. А также финансовую подушку: запас среднемесячных затрат не только себя, но и своей семьи на 6-12 месяцев. Больше не имеет смысла, поскольку сбережения подвержены инфляции.

Тем инвесторам, кому удалось создать диверсифицированный инвестиционный портфель не только по инструментам, но и по географии, сейчас определенно легче и они продолжают получать доход. Но и они в поисках больших источников дохода.

Лихорадка традиционных инструментов

Банковские депозиты уже несколько лет как перестали относится к инвестициям, поскольку не приносят дохода. После полномасштабного вторжения рф в Украину все изменилось для недвижимости (за исключением Западной часть Украины), кредитования и многих видов бизнеса, как онлайн, так и оффлайн.

Если В 2021 году общая инфляция в Украине составила около 10%, не говоря уже о потребительской, которая достигла 30%. То сейчас глава НБУ Кирилл Шевченко прогнозирует инфляцию 17% за май и свыше 20% к концу года.

На этом фоне такой инструмент как покупка военных облигаций Украины с доходностью до 11,5% в гривне это скорее способ поддержки страны, чем инвестирование.

Реальные доходные инструменты 

Дмитрий Квашневский рекомендует детально разобраться с таким инвестиционным инструментом как криптовалюты тем, кто еще им не пользуется. Вкладывать желательно небольшую долю инвестиционного портфеля, поскольку это высокорисковый актив.

Начинать он рекомендует со стейблкоинов, такие как USDT и USDC, чей курс привязан к стоимости 1 доллара. Приобрести их можно через онлайн и офлайн обменники, P2P-площадках на централизованных криптовалютных биржах. На биржах стейблкоины можно отправить в стейкинг, что является по сути аналогом банковского депозита, с доходностью до 30% годовых.

После чего можно углубляться в инвестирование в биткоин и другие альткоины. Возможностей для инвестирования много и о них можно узнать подписавшись на Telegram-канал, где также можно найти подробные инструкции.

Кроме того, он рекомендует обратить внимание на такую нишу в криптовалютах как "Move 2 Earn" — двигайся, чтобы зарабатывать. Это пока главный тренд в 2022, который дает внушительные % дохода. Самые популярные из них сейчас: "StepN", "Genopets", "DEFY".

На проекте "StepN" Дмитрий Квашневский заработал 300% чистого дохода за 2 месяца.

Среди них также есть проекты в которых можно зарабатывать даже без вложений например, "Sweatcoin". Более подробно о них можно узнать в том же Telegram-канале.

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Теги: криптовалюта, инвестиции, Дмитрий Квашневский
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