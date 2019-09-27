IT-конференция Tech Fusion: тренды и инновации будущего

Tech Fusion

В октябре в Киеве состоится ІТ-конференция, на которой эксперты расскажут о технологиях будущего, которые работают уже сегодня, и поделятся современным опытом их внедрения в бизнес-учреждениях и в государственном секторе.

Один из крупнейших национальных IT-дистрибьюторов АСБИС-Украина анонсировал обновленный формат традиционной IT-конференции, которая проводится с 2017 года: Tech Fusion. Business goes tech. Событие состоится при поддержке Kyiv Smart City (КГГА), EBA (Европейской бизнес-ассоциации), ACC (Американской торговой палаты), Young Business club, RE:ACTOR и сосредоточится на максимально прикладном аспекте, сместив акценты с обсуждения имеющихся мировых технологий и вопросов их интеграции в Украине к презентации реальных кейсов, перспективных бизнес-идей и внедренных комплексных стратегий для бизнесов различной направленности.

Ключевой особенностью Tech Fusion является культивация идеи системного подхода к цифровой трансформации. Стратегическая цель организаторов – создать в Киеве активное IT-сообщество, которое объединит производителей техники, разработчиков, инвесторов и руководителей. Мероприятие будет не только интересным, но и максимально полезным широкому спектру специалистов из разных сфер: ритейла, IT, агрокомплекса, FMCG, дистрибуции, логистики, маркетинга и так далее, которые интересуются высокопродуктивными разработками в контексте карты развития технологий 2025.

Stream I: «Глобальные тренды цифровых изменений»:

Блок І. «О чем говорит IT-рынок сегодня: тренды и технологии».

Блок ІІ. «Трудно ли заставить технологии “работать”».

Блок ІІІ. «Им удалось. Успешные решения от компаний, которые не испугались инноваций».

Stream II: «Трансформации внутри компании»

Блок І. «Технологии, которые “продают”. Как продвигать решения по цифровой трансформации внутри компании».

Блок ІІ. «Implement or Die.». Комплексный подход к инновациям: реальные кейсы.

За три года существования технологическая конференция, организатором которой является компания АСБИС-Украина, стала платформой для встречи специалистов в сфере технологий, продуктов и решений для цифровой трансформации с представителями компаний различных отраслей. «АСБИС-Украина видит собственную роль в развитии IT в Украине как В2В-партнера цифровой трансформации в широком смысле. Мы реагируем на острый запрос рынка: необходимость получать практическую информацию о том, как бизнесу внедрять эффективные технологические решения. В этом году мы готовим Tech Fusion 2019 как мероприятие, которое рассматривает цифровые трансформации в комплексе: стратегий, технологий, программного обеспечения, процессов воплощения и людей. Все наши спикеры – представители мировых IT-компаний, таких как Apple, Logitech, Dell, Intel, AMD, Seagate и так далее, топ-менеджеры и IT-директора украинских бизнесов, которые сфокусируются сугубо на практике», – прокомментировал Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.

Tech Fusion 2019 соберет представителей разных профессиональных направлений, с которыми будет обсуждаться, как вывести бизнес на новый уровень. Неожиданные гости, непредсказуемые презентации, демонстрации интересных продуктов и решений дадут гостям мероприятия толчок к прогрессивным сдвигам в бизнесе.

Tech Fusion 2019 состоятся 10 октября 2019 года в «НСК Олимпийский». Детальнее о событии на https://techfusion.asbis.ua.

Контакты для СМИ:

Оксана Тукалевская

oksana.tukalevskaya@180prpa.com.ua

www.asbis.ua