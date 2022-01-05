Итоги года: площадка УУБ – лидер системы Прозорро.Продажи

В течение 2021 года в системе Прозорро.Продажи состоялось почти 36 тысяч успешных аукционов. По их результатам бюджеты разных уровней пополнятся на сумму более 26 млрд грн, что более чем в 2 раза превышает доходы 2020-го.

Бесспорным лидером торгов по уровню доходов в бюджеты разных уровней среди действующих электронных площадок стал маркетплейс ООО "Украинская универсальная биржа". Его менеджеры привлекли и полноценно подготовили к аукционам победителей за такие крупные объекты Укрспирта как Узловское МОД во Львовской области, Иваньковское МОД в Черкасской области, Тхоровское МОД на Киевщине, Луцкое МОД на Волыни, Уладовский спиртовой завод в Винницкой области. За последний объект конкурировало 12 участников, победил инвестор, сопровождавшийся на площадке УУБ. Между прочим, именно на площадке УУБ помогли организатору и выставить успешно этот лот на приватизацию. В целом, по результатам аукционов по малой приватизации на площадке УУБ подготовили наибольшее количество участников и охватили более 20% этого направления торгов.

Среди других перспективных объектов через маркетплейс ООО "Украинская универсальная биржа" приобрели в 2021 году офисные здания обанкротившихся банков в столице, в частности, почти 6 тыс. кв.м. на перекрестке ул. Пушкинской, 26 и бульвара Тараса Шевченко, 8 на ул. П. Сагайдачного, 17 и т.д. В целом по результатам торгов по направлению "Продажа активов банков-банкротов" площадка вышла в беспрекословные лидеры, охватив более 45% этих торгов и опередив ближайшего конкурента по меньшей мере вдвое.

Активно включилась в работу площадка УУБ и при запуске нового направления торгов – земельных. За 2 месяца его функционирования состоялось около 700 аукционов. Больше всего участников к земельным торгам привлекли и успешно подготовили менеджеры маркетплейса ООО "Украинская универсальная биржа". Более того, для удобства потенциальных покупателей и арендаторов участков на площадке создали специальные Земельные боты в Вайбере и Телеграмме. Их пользователям не нужно каждый день мониторить аукционы в поиске необходимого лота. Земельный бот сам сообщит на мобильный об объявленном аукционе по выбранным параметрам подписчика: продаже или аренде, региону, площади участка или даже по кадастровому номеру. Выбирайте, каким приложением удобно пользоваться, и подписывайтесь.