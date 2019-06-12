Итоги «украинского Давоса»: видение будущего на Ukrainian ID

Лидеры мнений Украины и мира во второй раз собрались в Каневе на Международном экономико-гуманитарного форуме Ukrainian ID.

Темой Форума стала «Революция ценностей». Как подчеркнула во время церемонии открытия основательница Ukrainian ID, президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная, во времена перемен, которые сегодня переживает наше общество, только ценности являются фундаментом социального и экономического прогресса.

«Будущее ставит перед украинцами и всем человечеством грандиозные вызовы, которые раньше мы не могли себе представить. Изменение климата стало фактором, влияющим на экономику всей планеты, на физическое существование каждого из нас и наших детей. Неравенство граждан в доступе к ресурсам ставит под угрозу перспективы целых наций. Соблюдение принципов гуманитарной безопасности уже не является философией - оно является вопросом жизни и смерти.

Мы сможем ответить на эти вызовы, если руководствоваться не желанием повышать свои доходы или увеличивать свое политическое влияние. Нет. Эти вызовы требуют от нас значительно более глубокой, внутренней работы. Работы с нашими ценностями», - отметила Наталья Заболотная.

Большой интерес со стороны глобального экспертного сообщества и аудитории этого года стал причиной увеличения программы Форума вдвое - он длился два дня, 7 и 8 июня.

Участники Ukrainian ID создавали стратегии срочных действий в области экономики, экологии, инфраструктуры, энергетики, образования, технологий, культуры, а также в вопросах гендерного равенства, развития образования, культуры и туризма.

Форум открыл первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Среди участников Ukrainian ID этого года Ханс-Йозеф Фелл, Джон Хербст, Алекс Ленартс, Тичо Жупанчич, Паскаль Гилен, Надежда Васильева, Анатолий Амелин, Алексей Рябчин, Мустафа Найем, Норберт Нойхаус, Мелинда Херинг, Петр Рондяк, Николай Кулеба, Патриция Шморгун-Гаврилишин, Дмитрий Бондаренко, Евгений Глибовицкий, Анна Немцова, Владимир Балин, Сергей Бабак и еще более 300 лидеров мнений, политиков, дипломатов и общественных ктивистив.

Эксперты в течение двух дней обсуждали самые болезненные вопросы развития Украины, среди которых: преобразование транспортной инфраструктуры и энергорынка на драйверы экономики, перспективы Украины как мощного туристического центра Европы, достижения гендерного равенства, в том числе увеличение показателя присутствия женщин на государственных должностях, оптимистичная стратегия развития зеленой энергетики, достижения высоких показателей гуманитарной безопасности страны и минимизации коррупции.

Результатом работы «Украинского Давоса» будет издание Конституции ценностей - «Библии Нового времени, которая станет ориентиром для человечества, написанным в духовном сердце Украины», как назвала ее Наталья Заболотная.

В этом году в Ukrainian ID в качестве специальных партнеров присоединились компания Winner Group, Укргазбанк, компания Parimatch, бизнес-центр новой формации K/Most. Радиопартнером выступили Бизнес радио, Радио Шансон и Power FM, генеральным телевизионным партнером стал телеканал "Киев", телепартнером - UATV, медиапартнером - сайт Liga.net, а генеральным печатным партнером - журнал Фокус.