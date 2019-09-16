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16.09.2019, 14:09

Избраны лучшие ИТ-специалисты Украины 2019

Избраны лучшие ИТ-специалисты Украины 2019 - Фото

Определились сильнейшие ИТ-эксперты страны в десяти номинациях

7 сентября в КВЦ "Парковый" состоялась церемония награждения крупнейшего в Украине независимого конкурса для ИТ-специалистов Ukrainian IT Awards 2019. Инициатива проводится уже 8 год подряд для определения сильнейших ИТ-экспертов страны. Организатором конкурса выступила Ассоциация «ИТ Украины», соорганизатор события - компания-учредитель конкурса SoftServe.

В этом году на конкурс поступило 147 заявок на 10 номинаций. Жюри в составе 67-ми экспертов и руководителей ведущих ИТ-компаний и профильных организаций выбирало победителей в два этапа: оценивание анкет участников и личное интервью с финалистами. По итогам этого года победителями в соответствующих номинациях стали:

  • Business Analysis – Дмитрий Зубец, Solutions Center of Excellence Business Analysis & Product Management Cluster Lead, SoftServe
  • DevOps – Александр Вильчинский, DevOps Competency manager at Symphony Solutions, DevOps engineer at Vivino
  • Design – Ярослав Зубко, Lead Product Designer, Tinder
  • IT Education – Максим Корецкий, Developer Advocate, аg-Grid
  • Product Management – Евгений Плохой, Product Manager, Readdle
  • Project Management – Тарас Федорук, Senior Project Manager, wearereasonablepeople
  • Research – Александр Корниенко, Lead Computer Vision Engineer, GlobalLogic
  • Quality Assurance – Антон Мужайло, Lead Automation Engineer, QA Consultant, GlobalLogic
  • Software Architecture – Тарас Клоба, Data Architect, Intellias
  • Software Engineering – Александр Савченко, Head of Stack PHP/Java/Python, Ciklum Digital Engineering

Все победители получают главный приз - поездку в технологический тур в Израиль Israel Tech Camp, где в течение 5 дней будут знакомиться с инновационными бизнес-стратегиями, прорывными технологиями и топовыми практиками израильской Startup Nation. Спонсорами поездки стали УкрСиббанк, Wix, ELEKS, SoftServe, EPAM, Data Art, GlobalLogic. Также все победители получили от  Official Office Partner Creative Quarter подарочные сертификаты на использование Hot Desk в течение 12 месяцев.            

Константин Васюк, Исполнительный директор Ассоциации «ИТ Украины», организатор Ukrainian IT Awards: «Ukrainian IT Awards - это не только возможность заявить о себе среди украинского IТ сообщества, но и шанс получить объективную оценку и фидбэк от топовых специалистов на рынке. Это дает понимание, в каком направлении двигаться. У нас часто бывает так, что участники предыдущих лет возвращаются и побеждают, а еще через год присоединяются к жюри. То есть это нетворкинг и развитие комьюнити сознательных, целенаправленных экспертов, которые вкладывают ресурсы не только в личное развитие, но и готовы делиться своим опытом и знаниями, чтобы повышать уровень экспертизы на рынке в целом».

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Теги: КВЦ Парковый, Ukrainian IT Awards 2019
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