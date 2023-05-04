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04.05.2023, 12:30

Женский состав NAVI направил 1 млн долларов на поддержку здравоохранения в Украине

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Женский состав NAVI направил 1 млн долларов на поддержку здравоохранения в Украине - Фото

Женский состав NAVI выиграл чемпионат по Counter-Strike и направил 1 млн долларов на поддержку здравоохранения в Украине

На днях завершился международный чемпионат Gamers Without Borders 2023 Fe, победителями которого стала женская команда киберспортивной организации Natus Vincere – NAVI Javelins. Девушки виртуозно обыграли соперниц по CS:GO (Контр Страйку) с финальным счетом 3:0. Наши "джевелинки" смогли не только завоевать золото и вознаграждение в $10 000, но и решить, куда будет направлен благотворительный 1 миллион долларов. 

По условиям чемпионата, команда-победитель получает право передать миллион долларов в один из фондов, предложенных организаторами турнира. Девушки из NAVI Javelins остановились на International Medical Corps и попросили перевести средства на поддержку здравоохранения в Украине. 

Международный медицинский корпус - это некоммерческая организация, которая с 1984 года оказывает неотложную помощь пострадавшим от войны и стихийных бедствий по всему миру. Корпус активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения рф, в частности, тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения. 

Миллион долларов – это не первая значительная сумма, которую киберспортивная организация NAVI направляет на помощь Украине. Мировой чемпион и один из самых титулованных киберспортивных клубов, NAVI имеет четкую гражданскую позицию. С началом полномасштабного вторжения они провели ряд благотворительных шоу-матчей, а также организовали благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE. Это соревнование с участием ведущих мировых команд по CS:GO стало заметным событием в киберспорте – удалось собрать $400 000. В свою очередь владелец NAVI Максим Криппа, который является также основателем благотворительного фонда МК Foundation, за счет собственных средств увеличил сумму до $500 000. Деньги были переданы в распоряжение фонда United24, созданного по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. United24 отметил вклад NAVI трофеем-благодарностью, созданным из бахмутской соли и крымского ракушняка.

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Теги: NaVi, NAVI Javelins
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