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20.12.2019, 16:44

ЖК «Нивки-Парк»: обзор жилого комплекса в Киеве на Нивках

ЖК «Нивки-Парк»: обзор жилого комплекса в Киеве на Нивках - Фото

ЖК на Нивках, расположенный неподалеку от парковой зоны, дарит ощущение спокойствия, чистый воздух и тишину каждому его жителю

Лучшая инвестиция в будущее – приобретение собственного жилья. При выборе жилого комплекса в Киеве, в первую очередь, следует обратить внимание на его расположение и транспортную развязку поблизости. 

ЖК на Нивках, расположенный неподалеку от парковой зоны, дарит ощущение спокойствия, чистый воздух и тишину каждому его жителю. Недалеко от ЖК расположены автобусные остановки и метро в пешей доступности. Находится он по адресу проспект Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

Этот проект представляет надежный застройщик «Интергал-Буд», который известен своими инновационными инженерными подходами и яркими красками экстерьера. Договор аренды земли на строительство выдан Киевской горгосадминистрацией (КГГА).

Рядом с ЖК «Нивки-Парк» есть большой парк с множеством озер вокруг. Территория комплекса обустроена детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, футбольными и волейбольными полями, есть подземный паркинг: http://nivki-park.com.ua/commercial/parking/. Супермаркет и детский сад находятся в нескольких минутах ходьбы от ЖК «Нивки-Парк». Преимущество новостройки на Нивках от застройщика «Интергал-Буд» очевидно: закрытая территория комплекса обеспечит вам полную безопасность и спокойствие за ваших детей. 

У вас есть возможность в режиме онлайн наблюдать за ходом строительства собственной квартиры. На территории комплекса установлена веб-камера, которая круглосуточно транслирует процесс.

Вы можете купить однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в Киеве на выгодных условиях. «Интергал-Буд» предлагает квартиры в рассрочку с минимальным взносом 30% от стоимости квартиры. Такая рассрочка – идеальное решение для молодых семей. 

В представленном ЖК «Нивки-Парк» есть и коммерческая недвижимость: помещения первых этажей, которые отведены под бизнес-цели. Каждый может организовать свой небольшой офис, мини-маркет, открыть представительство. Современные люди обычно дорожат своим временем, поэтому совершают покупки максимально близко к дому. Потому основную клиентскую базу составят жители ЖК «Нивки-Парк» и соседних зданий.

На дома от «Интергал-Буд» распространяются акции от застройщиков в Киеве – программы, согласно которым цена жилплощади становится доступнее. Предложения ограничены, о скидках оповещает непосредственно застройщик.

Запись на консультацию по подбору квартиры и оптимального для вас варианта рассрочки возможна по номеру телефона: +38 (044) 391-03-18.

Отдел продаж ЖК «Нивки-Парк» работает по графику: ПН-ПТ: 09:00-19:00, СБ-ВС: 10:00-17:00

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Теги: ЖК «Нивки-Парк»
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