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21.02.2020, 16:49

Justin бесплатно доставит товары из интернет-магазина Эпицентр

Justin бесплатно доставит товары из интернет-магазина Эпицентр - Фото

Почтовый оператор начинает масштабное сотрудничество с национальной сетью торговых центров

В рамках сотрудничества Justin бесплатно будет доставлять товары из интернет-магазина epicentr.ua весом до 15 кг в отделение формата SMART и весом до 30 кг в отделение формата OSR.

"Наша стратегия - делать жизнь украинцев удобной. Мы активно развиваем партнерство с глобальными игроками рынка электронной коммерции. Старт работы с "Эпицентр" - логичный шаг в этом направлении. Наш новый партнер - известный и авторитетный игрок на рынке. Миллионы украинцев покупают товары в торговых центрах "Эпицентр" и интернет-магазине epicentr.ua.  Justin доставит в удобные локации, быстро и по специальным условиям, которые мы разработали с коллегами ", - прокомментировал старт работы генеральный директор Justin Юрий Авдыш.

«Онлайн-продажи стремительно растут. Только за 2019 количество заказов в интернет-магазине epicentr.ua увеличилось на 60%. При этом более 50% клиентов интернет-магазина предпочитают забирать свои заказы самостоятельно в 57 центрах выдачи, расположенных в ТЦ «Эпицентр». Благодаря сотрудничеству с Justin мы предоставим возможность нашим покупателям бесплатно получить заказ в более чем полтысячи отделений почтового оператора по всей Украине», - отмечает руководитель проекта epicentr.ua Юрий Яковлев.

Отметим, что сеть Justin насчитывает уже более 550 отделений, которые расположены преимущественно в самых популярных локациях: магазинах "Сильпо", "Фора", "Fozzy", "Novus", "Фуршет" и других, а также в популярных торговых центрах.

Интернет-магазин epicenter.ua предоставляет возможность приобрести весь ассортимент товаров, представленный в торговых центрах сети «Эпицентр», а это почти 500 тыс. отделений. Одним из преимуществ интернет-магазина является то, что пользователи смогут формировать большие комплексные заказы и при необходимости использовать опцию крупногабаритной доставки. Сейчас интернет-магазин в месяц обслуживает 160 тыс. заказов, а сайт epicentr.ua посещает около 11 млн. покупателей ежемесячно.

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Теги: эпицентр, Justin
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