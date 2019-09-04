Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
04.09.2019, 17:50

K7 Media презентует: новые и лучшие шоу для детей со всего мира

K7 Media презентует: новые и лучшие шоу для детей со всего мира - Фото

Эксклюзивная секция Дэвида Чиарамеллы «Новые и лучшие шоу для детей», состоится 18 сентября в 12:00 –12:50 на KYIV MEDIA WEEK

18 сентября на форуме KMW Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella), менеджер по коммуникациям K7 Media (Великобритания), представит подборку новых детских и юношеских шоу с разных уголков мира. В рамках эксклюзивного доклада Дэвида, участников KMW ждет обзор трендов в сфере детского контента, его жанрового разнообразия, а также способов его доставки юным зрителям. И все это – на примере самых популярных шоу, специально созданных как для ТВ, так и для разнообразных платформ.

«Американский гигант индустрии игрушек Hasbro недавно приобрел компанию eOne – владельца всем известной «Свинки Пеппы». Эта сделка еще раз дала четко понять, насколько ценными могут быть детские IP. Добавим к этому скорый запуск стриминговой платформы Disney+, и можем уже сегодня спрогнозировать еще один всплеск интереса к контенту для самых маленьких зрителей. А что еще они смотрят сейчас? Я рад вернуться на KMW, чтобы вместе с вами разобрать самые свежие кейсы в традиционном ТВ и на digital-платформах», – говорит Дэвид.

Дети смотрят видео на постоянно растущем количестве экранов, потребляя еще больше контента, вместе с этим меняются и паттерны просмотра. Сам контент, который держит детей перед экраном, тоже претерпевает изменения: всего несколько лет назад кто бы мог подумать, что мы будем увлеченно смотреть, как дети (и взрослые!) распаковывают и играют в игрушки? Не говоря уже о том, что количество потребителей такого контента стремительно растет. В свою очередь, такой DIY-подход к производству видео для детей начал влиять на «традиционные» тайтлы, такие как WILDBRAIN от DHX, а также подталкивать к созданию спин-оффов для digital-платформ – мы можем наблюдать эту тенденцию на таких проектах как THE MOOMINS и THE CLANGERS.

 «Если говорить об Украине и регионе СНГ, то становится очевидно, что потребление детского контента растет как на телевизионных, так и на онлайн-видео платформах. Сейчас в Украине официально вещают более 250 телеканалов, из них 24 ориентированы на детскую аудиторию. Общее количество их зрителей увеличилось за последние пять лет более чем на 60%. Из топ-10 самых популярных украинских каналов YouTube восемь ориентированы на молодую аудиторию с миллионами и десятками миллионов подписчиков каждый. Кроме того, детский контент как на телевидении, так и в Интернете используется большим количеством компаний в качестве инструмента продвижения брендов в рамках их долгосрочных маркетинговых стратегий. Это не удивительно, потому что данный подход уже показал свою эффективность во всем мире. Таким образом, я уверен, что презентация Дэвида будет интересна не только производителям контента и вещателям, но и представителям рекламного бизнеса и брендов», – комментирует Артем Вакалюк, глава аналитического департамента в Media Resources Management (Украина).

Эксклюзивная секция Дэвида Чиарамеллы «Новые и лучшие шоу для детей», состоится 18 сентября в 12:00 –12:50 на KYIV MEDIA WEEK.

K7 Media  – Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – международная медиаконсалтинговая компания, которая проводит аналитические исследования, посвященные глобальным тенденциям в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. На основе своих обширных знаний и опыта в сфере телевидения и digital, K7 Media выпускает ежегодный отчет Top 100 Traveling TV Formats, а также составляет индивидуальные отчеты о шоу, сериалах и детском контенте для вещателей, дистрибуторов, продакшнов и digital-сектора.

Напомним, что в этом году K7 Media представит на KMW две специальные секции. Вторая, посвященная эволюции стримингового контента, состоится во вторник, 17 сентября.

Следите за новостями на сайте KMW и на официальной странице медиафорума в Facebook.

9-й международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK пройдет 16-19 сентября в отеле Hyatt Regency в Киеве.

Партнеры проекта:

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер 

C21 Media – Международный медиапартнер

LG – Инновационный партнер

Госкино – Партнер

The Wit  Аналитический партнер

Vancouver Film School – Международный партнер

FILM.UA Group –  Партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Jack Daniels – Официальный партнер вечеринки KMW

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер 

UA|TV – Международный телевизионный партнер

Фокус – Деловой медиапартнер

ЛІГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

Одесский международный кинофестиваль - Партнер

#Буквы - Информационный партнер

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медіа | Медіабізнес|Медіаняня | MBR | CR |Reklamaster|

Отправить:
Распечатать:
Теги: K7 Media, KYIV MEDIA WEEK, Дэвид Чиарамелла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 