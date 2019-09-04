K7 Media презентует: новые и лучшие шоу для детей со всего мира

18 сентября на форуме KMW Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella), менеджер по коммуникациям K7 Media (Великобритания), представит подборку новых детских и юношеских шоу с разных уголков мира. В рамках эксклюзивного доклада Дэвида, участников KMW ждет обзор трендов в сфере детского контента, его жанрового разнообразия, а также способов его доставки юным зрителям. И все это – на примере самых популярных шоу, специально созданных как для ТВ, так и для разнообразных платформ.

«Американский гигант индустрии игрушек Hasbro недавно приобрел компанию eOne – владельца всем известной «Свинки Пеппы». Эта сделка еще раз дала четко понять, насколько ценными могут быть детские IP. Добавим к этому скорый запуск стриминговой платформы Disney+, и можем уже сегодня спрогнозировать еще один всплеск интереса к контенту для самых маленьких зрителей. А что еще они смотрят сейчас? Я рад вернуться на KMW, чтобы вместе с вами разобрать самые свежие кейсы в традиционном ТВ и на digital-платформах», – говорит Дэвид.

Дети смотрят видео на постоянно растущем количестве экранов, потребляя еще больше контента, вместе с этим меняются и паттерны просмотра. Сам контент, который держит детей перед экраном, тоже претерпевает изменения: всего несколько лет назад кто бы мог подумать, что мы будем увлеченно смотреть, как дети (и взрослые!) распаковывают и играют в игрушки? Не говоря уже о том, что количество потребителей такого контента стремительно растет. В свою очередь, такой DIY-подход к производству видео для детей начал влиять на «традиционные» тайтлы, такие как WILDBRAIN от DHX, а также подталкивать к созданию спин-оффов для digital-платформ – мы можем наблюдать эту тенденцию на таких проектах как THE MOOMINS и THE CLANGERS.

«Если говорить об Украине и регионе СНГ, то становится очевидно, что потребление детского контента растет как на телевизионных, так и на онлайн-видео платформах. Сейчас в Украине официально вещают более 250 телеканалов, из них 24 ориентированы на детскую аудиторию. Общее количество их зрителей увеличилось за последние пять лет более чем на 60%. Из топ-10 самых популярных украинских каналов YouTube восемь ориентированы на молодую аудиторию с миллионами и десятками миллионов подписчиков каждый. Кроме того, детский контент как на телевидении, так и в Интернете используется большим количеством компаний в качестве инструмента продвижения брендов в рамках их долгосрочных маркетинговых стратегий. Это не удивительно, потому что данный подход уже показал свою эффективность во всем мире. Таким образом, я уверен, что презентация Дэвида будет интересна не только производителям контента и вещателям, но и представителям рекламного бизнеса и брендов», – комментирует Артем Вакалюк, глава аналитического департамента в Media Resources Management (Украина).

Эксклюзивная секция Дэвида Чиарамеллы «Новые и лучшие шоу для детей», состоится 18 сентября в 12:00 –12:50 на KYIV MEDIA WEEK.

K7 Media – Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – международная медиаконсалтинговая компания, которая проводит аналитические исследования, посвященные глобальным тенденциям в индустрии контента для крупных мировых медиа-брендов. На основе своих обширных знаний и опыта в сфере телевидения и digital, K7 Media выпускает ежегодный отчет Top 100 Traveling TV Formats, а также составляет индивидуальные отчеты о шоу, сериалах и детском контенте для вещателей, дистрибуторов, продакшнов и digital-сектора.

Напомним, что в этом году K7 Media представит на KMW две специальные секции. Вторая, посвященная эволюции стримингового контента, состоится во вторник, 17 сентября.

Следите за новостями на сайте KMW и на официальной странице медиафорума в Facebook.

9-й международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK пройдет 16-19 сентября в отеле Hyatt Regency в Киеве.

Партнеры проекта:

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

LG – Инновационный партнер

Госкино – Партнер

The Wit – Аналитический партнер

Vancouver Film School – Международный партнер

FILM.UA Group – Партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Jack Daniels – Официальный партнер вечеринки KMW

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

Фокус – Деловой медиапартнер

ЛІГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

Одесский международный кинофестиваль - Партнер

#Буквы - Информационный партнер

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