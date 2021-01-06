Качественное техническое обслуживание авто Тойота и Лексус – гарантия их функциональности

Приобретение автомобиля — это всего лишь половина дела. Новые из салона, а также купленные на вторичном рынке транспортные средства нуждаются в бережном и регулярном уходе. ТО автомобиля — это услуга, которую профессионалы столичного сервисного центра TopAuto предлагают владельцам автомобилей марок Лексус и Тойота. Своевременное техническое обслуживание машины обеспечит стабильную работу "железного коня", а также предотвратит серьезные поломки. Выход из строя деталей и узлов в скором времени приведет к необходимости капитального ремонта в результате потери автомобилем функциональности, а также негативно отразится на безопасности транспортного средства для водителя, пассажиров и всех участников дорожного движения.
Ошибочное мнение некоторых водителей, которые считают уместным обращение на СТО только в случаях поломки, не сулит ничего хорошего в будущем. Эксперты в автомобильной отрасли убеждены в том, что проблему проще, дешевле и эффективнее решать еще при первых ее признаках. В этом поможет профилактическое ТО машины.
ТО автомобилей предполагает плановую замену комплектующих, диагностику функционирования узлов с целью поддержания стабильной работоспособности транспорта.
Регулярное обслуживание автотранспорта включает осмотр и замену следующих компонентов:
Техническое сервисное обслуживание автомобилей — профилактическая мера, которая позволит предотвратить дефекты, а также на начальном этапе развития поломок обнаружить их и ликвидировать. Даже транспортные средства премиум-класса нуждаются в регулярном проведении ТО автомобилей. Законам физики подвластны абсолютно все авто вне зависимости от их стоимости.
Виды ТО для машины:
Стоимость технического обслуживания автомобилей рассчитывается индивидуально для каждой марки авто в зависимости от выбранного вида ТО, уровня сложности, объема работы, пожеланий клиента и других факторов. Ежегодное и ежедневное ТО автомобиля в TopAuto станет гарантом безопасного и комфортного передвижения вашего транспортного средства. У нас выгодные цены на плановое полное ТО автомобиля, обширный ассортимент услуг, высокий сервис обслуживания. СТО имеет безукоризненную репутацию на рынке автомобильных услуг, профессиональную команду механиков, а также оборудование, которое позволит выполнить диагностические и ремонтные работы любого уровня сложности. Киевский автосервис TopAuto — это всегда высокое качество при разумной стоимости ТО авто!