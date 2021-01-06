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06.01.2021, 11:55

Качественное техническое обслуживание авто Тойота и Лексус – гарантия их функциональности

Качественное техническое обслуживание авто Тойота и Лексус – гарантия их функциональности - Фото

Ежегодное и ежедневное ТО автомобиля в TopAuto станет гарантом безопасного и комфортного передвижения вашего транспортного средства

Приобретение автомобиля — это всего лишь половина дела. Новые из салона, а также купленные на вторичном рынке транспортные средства нуждаются в бережном и регулярном уходе. ТО автомобиля — это услуга, которую профессионалы столичного сервисного центра TopAuto предлагают владельцам автомобилей марок Лексус и Тойота. Своевременное техническое обслуживание машины обеспечит стабильную работу "железного коня", а также предотвратит серьезные поломки. Выход из строя деталей и узлов в скором времени приведет к необходимости капитального ремонта в результате потери автомобилем функциональности, а также негативно отразится на безопасности транспортного средства для водителя, пассажиров и всех участников дорожного движения.

Ошибочное мнение некоторых водителей, которые считают уместным обращение на СТО только в случаях поломки, не сулит ничего хорошего в будущем. Эксперты в автомобильной отрасли убеждены в том, что проблему проще, дешевле и эффективнее решать еще при первых ее признаках. В этом поможет профилактическое ТО машины.

Особенности технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей

ТО автомобилей предполагает плановую замену комплектующих, диагностику функционирования узлов с целью поддержания стабильной работоспособности транспорта.

Регулярное обслуживание автотранспорта включает осмотр и замену следующих компонентов:

  • шины. Периодичность замены напрямую зависит от качества дорожного покрытия, интенсивности и манеры езды (от 3 до 10 лет). Не стоит забывать о сезонной замене комплекта шин автомобиля. Зимние и летние покрышки разработаны с учетом сезона, предназначены для обеспечения нормального сцепления с дорогой при пониженных и повышенных температурах соответственно;
  • топливный фильтр. Срок эксплуатации от момента установки составляет в среднем до двух лет;
  • тормозные колодки. Плановое техобслуживание авто следует заказать после каждых 20—50 тыс. км пробега;
  • жидкость коробки передач. Замена осуществляется через каждые 3—4 года эксплуатации авто или каждых 50—80 тыс. км пробега;
  • ремень ГРМ. Записаться в сервис на обслуживание автомобиля необходимо после 50—120 тыс. км пробега;
  • моторное масло. Оно выполняет защитную функцию для деталей мотора, меняется вместе с масляным фильтром.

Услуги технического обслуживания автомобилей

Техническое сервисное обслуживание автомобилей — профилактическая мера, которая позволит предотвратить дефекты, а также на начальном этапе развития поломок обнаружить их и ликвидировать. Даже транспортные средства премиум-класса нуждаются в регулярном проведении ТО автомобилей. Законам физики подвластны абсолютно все авто вне зависимости от их стоимости.

Виды ТО для машины:

  • ежедневное ТО для автомобиля. Осмотр осуществляется самим водителем перед каждой поездкой на предмет исправности деталей и узлов;
  • первое ТО на машину. Оно включает развал-схождение, компьютерную диагностику, анализ работы воздушного фильтра и моторного масла после прохождения 10—20 тыс. км пробега;
  • второе сервисное техническое обслуживание машин. Мастера СТО рекомендуют сделать ТО на авто через каждые 30 тыс. км пробега;
  • сезонное техническое обслуживание транспортного средства. Провести ТО автомобиля необходимо перед началом каждого сезона. Оно включает не только смену покрышек, но и анализ работы отопительных систем, кондиционера, а также других узлов.

Стоимость технического обслуживания автомобилей рассчитывается индивидуально для каждой марки авто в зависимости от выбранного вида ТО, уровня сложности, объема работы, пожеланий клиента и других факторов. Ежегодное и ежедневное ТО автомобиля в TopAuto станет гарантом безопасного и комфортного передвижения вашего транспортного средства. У нас выгодные цены на плановое полное ТО автомобиля, обширный ассортимент услуг, высокий сервис обслуживания. СТО имеет безукоризненную репутацию на рынке автомобильных услуг, профессиональную команду механиков, а также оборудование, которое позволит выполнить диагностические и ремонтные работы любого уровня сложности. Киевский автосервис TopAuto — это всегда высокое качество при разумной стоимости ТО авто!

 

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Теги: автомобиль, техническое обслуживание, TopAuto
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