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пресс-релиз
26.03.2019, 15:09

Качество и стиль от украинского бренда BlankNote

Качество и стиль от украинского бренда BlankNote - Фото

BlankNote – успешный украинский производитель, который уже около 10 лет заниматься производством аксессуаров из натуральной кожи

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Люди во всем мире глобально меняют свое отношение к вещам. И все чаще слово минимализм возникает в нашем информационном поле. Люди стремятся не только избавиться от лишних и ненужных вещей, но и подходить обдуманно к выбору, и покупке новых. Современный покупатель отдает предпочтение качеству, а не количеству. И нужно сказать, что это непростая задача в мире, стремительно меняющихся трендов, и веяний моды. Но справляться с такими задачами, нам помогают такие бренды как BlankNote.

BlankNote – успешный украинский производитель, который уже около 10 лет заниматься производством аксессуаров из натуральной кожи. Их изделия радуют отменным качеством, а также актуальным и лаконичным дизайном. Такие аксессуары никогда не выйдут из моды, и гарантированно прослужит не один год. Кстати, на все свои изделия BlankNote дают гарантию 3 года. Производитель на 100 % уверен в качестве своих товаров, ведь изготавливаются аксессуары полностью вручную лучшими мастерами.

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С каталогом товаров можно ознакомиться на сайте интернет-магазина blanknote.com.ua, а также в шоу-руме, который расположен в Киеве по адресу ул. Пушкинская 8а, офис 14.

Здесь вы найдете широкий ассортимент товаров: кошельки, портмоне, сумки, рюкзаки, софт-буки, тревел-кейсы, визитницы, ключницы и многое другое. Большая товарная линейка бренда удовлетворит запросы самой широкой аудитории.

Подробнее о аксессуарах и сумках от BlankNote

В интернет-магазине вы найдете мужские и женские кожаные сумки, кошельки, портмоне и тревел-кейсы. Много аксессуаров унисекс, которые подойдут и прекрасным леди, и брутальным мужчинам.      

Для деловых и занятых

Большинство изделий имеют очень лаконичный и сдержанный дизайн, который подчеркнет статус и вкус обладателя. А продуманная организация внутреннего пространства аксессуаров, порадует практичностью и функциональностью. Широкая цветовая палитра бренда позволит подобрать стильную сумку, которая станет акцентом и добавит изюминку строгому деловому костюму.

Для поклонниц разных стилей и направлений

В каталоге BlankNote найдутся аксессуары не только для любительниц делового и классического стилей. Для создания образов в стиле бохо-шик вы найдете сумки с бахромой и кожаные ремни, а образы в стиле кэжуал гармонично дополнят шопперы . Каталог мастерской порадует разнообразием моделей сумок - от объемных сумок хобо до миниатюрных кросс-боди, от аксессуаров с винтажной кожи до ультрамодных сумочек -пирамидок.

Для энергичных и практичных

Вы очень активны и находитесь постоянно в движении? Для вас важно, чтобы важные мелочи были всегда под рукой, но руки оставались свободными? Тогда BlankNote предложат множество удобных моделей рюкзаков и поясных сумок. С которыми вы сможете бесконечно составлять новые образы. У бренда широко представлены модели-трансформеры, которые благодаря дополнительным съемным ремням, можно использовать разными способами. Рюкзаки от BlankNote легко превращаются в модные кросс-боди, а сумка на пояс в изысканный вечерний клатч.

Для любителей путешествий

Стильный тревел-кейс от BlankNote - незаменимый аксессуар для путешествий и командировок, а также стильный клатч-органайзер для повседневной жизни. Который позаботятся о целостности и сохранности ваших документов и проездных билетов в дороге, а также станет ярким дополнением повседневного делового образа.

Для тех, кто подбирает хороший кошелек или портмоне

Мастерская BlankNote предлагает разные портмоне: мужские и женские, большие и компактные, яркие и сдержанные, простые и сложные, оригинальные и лаконичные. Но все аксессуары объединяет прочность и износостойкость натуральной кожи, качество ручной работы и продуманная функциональность.

Для тех, кто ищет подарок

Получать подарки, безусловно, приятно, но дарить – еще приятнее. Особенно, если в качестве подарка выбрать подарочный набор аксессуаров от бренда BlankNote. Вы можете заказать уже готовый набор или составить свой собственный.

Абсолютно для всех, кто любит качество, комфорт и оригинальность

И это далеко не полный перечень аксессуаров от мастерской BlankNote. Любителей оригинальных вещей порадуют блокноты в кожаном переплете со сменными тетрадями. Почитатели комфорта и порядка оценят кожаные обложки для документов, чехлы, холдеры, косметички и ключницы. Также в каталоге представлено много других разнообразных мелочей из натуральной кожи.

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Теги: BlankNote
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