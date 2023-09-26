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26.09.2023, 15:20

Как автомобили на фронте спасают жизни защитников и гражданских

Цей матеріал також доступний українською
Как автомобили на фронте спасают жизни защитников и гражданских - Фото

Пикапы нужны для спасения жизни защитников и гражданских на линии фронта, освобожденных территориях, а также в серых зонах

"Чем ближе к линии столкновения, тем больше масштаб гуманитарной катастрофы. Растет потребность в быстром выезде раненых, оказавшихся в местах проведения боевых действий. Автомобили, которые мы передаем, имеют широкий спектр применения: на них перевозят как людей, так и грузы. Яркий пример – это ситуация в Херсонской области. После подрыва Каховской ГЭС на пикапе удалось эвакуировать более 30 человек, которым было тяжело самостоятельно передвигаться", – рассказывает представитель ОО "Загартовані серця", волонтер Александр Царевский.

В "Загартованих серцях" отмечают, что автомобили обычно покупают в Германии и Британии, затем доставляют в Винницу, где их осматривают и ремонтируют в техсервисе. Преимущественно волонтеры выбирают пикапы. На ремонт одной машины требуется около одной-двух недель. Используют качественные детали, поскольку от надежности автомобиля на фронте зависят человеческие жизни.

При поддержке партнера ІТ-компании EPAM Украина волонтеры приобрели, отремонтировали и уже отправили на фронт 60 автомобилей.

"В рамках проекта "Загартована сотня" пикапы уже доставили в более чем 50 подразделений на южном и восточном направлениях. Благодаря этим автомобилям помощь получили тысячи человек, – говорит Дмитрий Якимец, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности EPAM Украина. — Мы продолжаем эту инициативу и предлагаем всем желающим присоединиться. Вместе мы сможем быстрее обеспечить силы обороны автомобилями и спасти больше жизней".

До конца года планируется передать 100 автомобилей в рамках проекта " Загартована сотня". К проекту могут присоединиться как юридические лица, так и все желающие. Можно передать собственный автомобиль для нужд защитников или сделать донат по ссылке.

По всем вопросам участия в проекте можно обращаться к волонтерам [email protected].

Присоединяйтесь! Вместе к Победе!


EPAM – глобальная американская компания по разработке программного обеспечения, мировой консультант по цифровой трансформации бизнесов. Была основана 30 лет назад, имеет представительства в 50+ странах мира на всех континентах, около 60 тыс. специалистов сотрудничают с компанией во всем мире. Клиенты EPAM – это компании из списка Fortune.

В Украине представительство работает уже 17 лет, команда насчитывает 10 500 специалистов. EPAM имеет офисы в 12 городах и предоставляет возможность удаленной работы.

ОО "Загартовані серця" — команда волонтеров, которая с 2014 года помогает силам обороны. Они оказывают адресную помощь – техническое снаряжение, авто, экипировку, медикаменты, продукты питания и т.п. непосредственно подразделениям ВСУ на линии столкновения. Также волонтеры занимаются оказанием гуманитарной помощи медицинским учреждениям и внутренним переселенцам.

 

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Теги: EPAM, ОО Загартовані серця
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