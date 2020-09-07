Как бороться с накипью от воды?

Вам наверняка знакомы плотные известковые отложения на стенках чайника и белесые разводы на смесителях, в душе и на прочей сантехнике. Однако накипь — это не только косметический дефект. Недостаточная фильтрация воды от известковых примесей наносит ущерб бытовой технике и здоровью. Именно поэтому установка фильтров для воды от накипи становится столь популярной. Особенно в регионах с повышенной жесткостью воды.

Как убрать накипь в воде, и какая система фильтрации лучшая рассказывают эксперты компании Ecohata.

Откуда берется накипь в воде и чем она вредна

Накипь в воде образуется из-за примеси солей магния и кальция, которые оседают и накапливаются на поверхностях. Такую воду называют жесткой.

Примеси в питьевой воде считаются вредными для здоровья:

провоцируют заболевания суставов, появление камней в почках, желчном пузыре;

осложняют работу ЖКТ;

вызывают сухость и раздражение кожи, перхоть.

Кроме того, накипь на поверхностях нагревательных элементов укорачивает срок службы бытовой техники. При нагревании соли в жесткой воде распадаются на газ и осадок. Последний оседает на металле, цепляясь за его шероховатости. Накипь хуже, чем металл проводит тепло, поэтому из-за плотного налета на ТЭНах повышается расход электроэнергии.

Как убрать накипь в воде

Придумано много методов очистки воды от известковых примесей. Есть совсем простые — такие, как очистка воды с помощью отстаивания или кипячения. Однако такие способы не избавляют воду от солей, а лишь снижают их концентрацию.

Уберечь стиральную и посудомоечную машины можно с помощью средств для умягчения воды на основе кислот. Но такой метод не подходит для питьевых нужд.

С вредными примесями в питьевой воде лучше всего справляются бытовые фильтры для умягчения воды. Вот самые распространенные их виды:

Проточные фильтры для техники. Выполнены в виде колбы с солью или механическим фильтром. Спасают от накипи посудомоечные и стиральные машины, бойлеры, водяные котлы, газовые колонки.

Фильтры для жесткой воды обратного осмоса. Подходит для питьевой воды. Обладают самой высокой степенью очистки в сравнении с остальными способами. Замена картриджа производится раз в 4 месяцев, а фильтрующая мембрана служит до 2 лет.

Проточные фильтры для мойки — модели с пометкой «умягчающий». Очищают водопроводную воду, но после этого она может горчить.

Фильтры-кувшины . Самый доступный и недорогой тип фильтров. Снижают концентрацию примесей в воде, но не удаляют их полностью. Кассету нужно заменять ежемесячно. Самый популярный представитель категории — фильтр Барьер .

Найти системы фильтрации всех категорий вы можете в магазине фильтров Ecohatа. В ассортименте представлены разные бренды. Ознакомьтесь и сравните, чтобы выбрать лучшую модель фильтра для воды от накипи.

Надеемся эта статья поможет вам заказать тот фильтр, который соответствует вашим потребностям.