Как бороться с накипью от воды?

Вам наверняка знакомы плотные известковые отложения на стенках чайника и белесые разводы на смесителях, в душе и на прочей сантехнике. Однако накипь — это не только косметический дефект. Недостаточная фильтрация воды от известковых примесей наносит ущерб бытовой технике и здоровью. Именно поэтому установка фильтров для воды от накипи становится столь популярной. Особенно в регионах с повышенной жесткостью воды.
Как убрать накипь в воде, и какая система фильтрации лучшая рассказывают эксперты компании Ecohata.
Накипь в воде образуется из-за примеси солей магния и кальция, которые оседают и накапливаются на поверхностях. Такую воду называют жесткой.
Примеси в питьевой воде считаются вредными для здоровья:
Кроме того, накипь на поверхностях нагревательных элементов укорачивает срок службы бытовой техники. При нагревании соли в жесткой воде распадаются на газ и осадок. Последний оседает на металле, цепляясь за его шероховатости. Накипь хуже, чем металл проводит тепло, поэтому из-за плотного налета на ТЭНах повышается расход электроэнергии.
Придумано много методов очистки воды от известковых примесей. Есть совсем простые — такие, как очистка воды с помощью отстаивания или кипячения. Однако такие способы не избавляют воду от солей, а лишь снижают их концентрацию.
Уберечь стиральную и посудомоечную машины можно с помощью средств для умягчения воды на основе кислот. Но такой метод не подходит для питьевых нужд.
С вредными примесями в питьевой воде лучше всего справляются бытовые фильтры для умягчения воды. Вот самые распространенные их виды:
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Надеемся эта статья поможет вам заказать тот фильтр, который соответствует вашим потребностям.