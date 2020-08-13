Как круглосуточно получить кредит онлайн с плохой кредитной историей

Получить кредит онлайн без отказа в Украине с хорошей кредитной историей — дело на 5 минут. Но статистика говорит о том, что большинству заемщиков далеко до безупречной кредитной истории. Мы собрали 5 самый популярных ошибок и факторов, которые негативно влияют на рейтинг клиентов.

Кредитная история — это все данные о ваших займах, регулярность выплат и количество просрочек. Кредитные учреждения опираются на нее для того, чтоб понять насколько безопасно давать деньги в долг, какую сумму и на какой срок можно одобрить.

Просрочка — это всегда плохой фактор для кредитной истории

Но еще хуже, если клиент взял онлайн кредит на карту и более 3 месяцев не совершал оплату. Такие кредиты в досье помечаются как негативные, да и само слово уже наталкивает на некие выводы о заемщике. Большинство кредитных учреждений не согласуют быстрый займ без отказов и проверок. Чем больше подобных просрочек, тем хуже кредитная история и ниже рейтинг.

Собираете долги

Кредитная история состоит не только из займов, но и из просроченных штрафов, алиментов и долгов за ЖКХ. В том случае, если ваши финансовые обязательства подтверждены решением суда и не выполнены в течение 5 дней — кредитная история изменится в негативную сторону. Рекомендуем не доводить дело до суда и вовремя оплачивать все штрафы.

Слишком много заявок на кредит

В кредитной истории отображается не только количество заявок, но и число одобренных и отклоненных. Взять кредит наличными без отказа в Украине может помешать два фактора:

Вы подали слишком много заявок на кредит на карту 24/7. Это указывает на то, что с финансовым положением все плачевно и заемщик не выбирает конкретное учреждение, а пытается найти деньги где угодно и на любых условиях.

Вам много раз отказали в кредитовании. Если другие учреждения не доверили вам деньги, то закрадываются сомнения, стоит ли вообще согласовывать кредит.

Постоянные изменения в личных данных

Безусловно, вы можете переехать, изменить номер телефона или фамилию — это нормально. С другой стороны, если изменения в личных данных вносятся несколько раз в месяц — это вызывает подозрение. Обычно, такие действия указывают на мошенничество. Все изменения сохраняются в кредитной истории и могут значительно понизить рейтинг заемщика.

У вас никогда не было кредита

Казалось бы, а что тут такого? Но мы рассматриваем ситуацию с точки зрения кредитной истории, и если она отсутствует — это странно. Кредитные учреждения отправляют запрос в УБКИ, чтоб проверить с какой регулярностью клиент выплачивает задолженности и берет новые. Если информация отсутствует, то такой клиент остается загадкой и, скорее всего, в кредите откажут.

Теперь вы знаете чего НЕ делать, чтоб не испортить кредитную историю. А вот для того, чтоб ее улучшить — подавайте заявку на кредит онлайн без отказа в Cashberry. Мы проверили это МФО и посмотрели отзывы о Cashberry на сайте. Тут вы можете получить до 15000 гривен за несколько минут. Чем больше вы оформите кредитов и закроете без просрочки, тем выше станет кредитный рейтинг.