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01.04.2020, 10:00

Как не попастся в руки мошенников при онлайн кредитовании?

Как не попастся в руки мошенников при онлайн кредитовании? - Фото
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«За бесплатно вам деньги никто не даст»: что авторы Go-credits.com знают о микрокредитовании

Онлайн-кредитование развивается быстрыми темпами на финансовом рынке. Список предложений уже перевалил за 100 – в таких условиях человеку, который только думает оформить кредит становится непросто. Да и тем, кто уже оформлял кредиты и хочет сменить кредитную платформу, тоже приходится нелегко. Почему? Потому что выбор кредитного сайта – это очень ответственная задача и никто не хочет попасть на мошенничество или слив данных.

Снизить риски неудачного сотрудничества можно, благодаря сервисам обзоров и рекомендаций. Они созданы специально для того, чтобы найти все кредитные предложения Украины в одном месте. Вот что говорят об этом создатели сервиса рекомендаций Go-credits.com :

«В онлайн кредитовании есть масса своих нюансов. За идеальное «бесплатно» вам деньги никто не даст, тем более, если не нужна личная подача. Вот за 7 или 30 грн в месяц кредит дать могут – по так называемой «нулевой» ставке. Или пролонгация может быть платная. Или срок погашения по ставке ограниченный. Откуда знать такие детали пользователю-новичку?

А дружеский контент? Таблицы, блоки, лицензии, фото - все это есть, а где человеческая составляющая? Обзоры кредитных компаний – это же не повседневное чтиво, понятное каждому. Мы подумали, что нужно писать понятным языком, иначе никому не будет важен наш труд. А что еще более важно – выносить адекватные вердикты кредитным сайтам, т.е. говорить, что нам не нравится, что мы рекомендуем, на что здесь обратить внимание. Очень часто в процессе анализа сайта мы находим информацию о дополнительных комиссиях, о реальных процентах – именно это помогает пользователям не попасться на удочку мошенников и подобрать адекватное предложение».

Что ж, выглядит вполне логично: если прочитать сперва пару обзоров и сравнить кредитные предложения, то картина становится более полной. Да и риски заключить невыгодную сделку уменьшаются.

Сейчас на сайте Go-credits.com насчитывается более 50-ти обзоров на украинские кредитные сайты. Авторы заявляют, что будут наполнять сайт обзорами по мере появления новых компаний.

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Теги: Go-credits.com
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